Замовники держзакупівель на понад 50 тис. грн повинні пояснювати їх необхідність: у Мінекономіки пояснили деталі — Finance.ua
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Замовники держзакупівель на понад 50 тис. грн повинні пояснювати їх необхідність: у Мінекономіки пояснили деталі

Казна та Політика
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Уряд посилив контроль за публічними закупівлями, відтак замовники мають пояснювати необхідність закупівель понад 50 тисяч гривень. Заступниця міністра економіки України Надія Бігун в ефірі телемарафону зазначила, що раніше обґрунтування необхідності закупівлі не публікувалося на ProZorro.
Тепер замовники будуть зобов’язані оприлюднювати це обґрунтування, що є додатковою відповідальністю для них.
«Ми внесли зміни в постанову, яка на час війни тимчасово регулює закупівлі й дає можливість купувати трохи спрощено. І зобов’язали всіх замовників, які не проводять тендери через „ProZorro“, аби вони разом із звітом про укладений договір публікували обґрунтування. Раніше таке обґрунтування не публікувалося на ProZorro, тепер має бути опубліковано і ми вважаємо, що це додаткова відповідальність на людях, які вирішують не робити тендер, а йти в прямий контракт», — повідомила Надія Бігун.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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