Замороження та прощення кредиту на зруйновану нерухомість: як це працює — Finance.ua

Замороження та прощення кредиту на зруйновану нерухомість: як це працює Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Замороження та прощення кредиту на зруйновану нерухомість: як це працює

28 січня 2023 року набрав чинності закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України», який врегульовує більшість питань щодо кредитів за знищену через війну нерухомість.

Розповідаємо, яка його суть та як тепер можна заморозити чи отримати прощення кредиту.

Як йдеться у законі, кредит на майно, яке підпадає під дію документу, може бути заморожений (тимчасово зупинені виплати всіх видів платежів по ньому) або прощений, тобто повністю скасований. В останньому випадку збитки кредитора компенсує держава.

Варто враховувати різницю щодо замороження кредиту та його прощення.

Замороження кредиту

Нюанси щодо порядку звернення до кредитора для отримання замороження кредиту прописані у законі доволі складно, але суть зводиться до того, що позичальник має право у будь-який день, але не пізніше, ніж у 90-денний термін після офіційного закінчення дії воєнного стану в Україні (тобто — після війни), звернутися до кредитора із заявою про призупинення сплати кредиту.

Тут є нюанс — якщо ваше майно перебуває на підконтрольній території, то ви маєте додати до заяви підтверджувальні документи (документи, що підтверджують право власності на майно, договір позики тощо) негайно.

Якщо ж ваше майно перебуває на тимчасово окупованій території, то це необхідно буде зробити у 90-денний термін після припинення дії воєнного стану.

Тіло кредиту, тобто позичена сума, заморожується з дня, наступного за поданням заяви. А от відсотки по кредиту скасовуються з 24 лютого 2022 року. Сплата кредиту відновлюється після того, як позичальник отримає від держави передбачену законодавством компенсацію за пошкоджене майно.

Прощення кредиту

Кредит підлягає скасуванню, тобто прощенню, у разі, якщо майно, на придбання якого взятий кредит, не підлягає відновленню. Із такою заявою необхідно звернутися до кредитора протягом 90 днів після скасування воєнного стану.

Однак важливо пам’ятати, що кредит підлягає прощенню виключно за наступних умов: житло має бути станом на 23 лютого 2022 року єдиним місцем проживання сім’ї позичальника або його самого.

Крім того, станом на 23 лютого 2022 року має бути відсутня прострочена заборгованість за кредитним договором. Метою ж отримання кредиту згідно з договором є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна.

Також у разі отримання компенсації позичальником від держави за знищене майно обов’язок погасити кредитні зобов’язання відновлюється.

Тобто не намагайтеся обдурити всіх, подавши заяву на прощення кредиту й отримання компенсації за знищене майно — кредитор має право без вашого відома відстежувати відповідні відомості у відповідних реєстрах.

До заяви про прощення кредиту також необхідно додати підтверджувальні документи.

Куди звертатися із заявою, а також про строки подачі заяв та надання підтверджувальних документів розповіли у статті за посиланням нижче.

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