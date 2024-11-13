Залізнична лінія вартістю 15 млрд євро з’єднає три європейські міста до 2030 року — Finance.ua

Залізнична лінія вартістю 15 млрд євро з’єднає три європейські міста до 2030 року Вчора 18:12 — Фондовий ринок

Залізнична лінія вартістю 15 млрд євро з’єднає три європейські міста до 2030 року

Rail Baltica — це високошвидкісна лінія протяжністю 540 миль, що пролягає через три країни Східної Європи. Про це повідомляє thesun

Маршрут з’єднує три столиці — Таллінн в Естонії, Ригу в Латвії та Вільнюс у Литві.

Це включатиме три «мультимодальні» залізничні термінали в кожному місті: відповідно в Мууга, Саласпілс і Каунас.

Також можна буде курсувати до таких місць, як Ризький аеропорт, а також до регіональних вокзалів, інших аеропортів та інших морських портів.

Новою станцією стане міжнародний пасажирський термінал Ülemiste Linda, спроектований відомими архітекторами Zaha Hadid.

Коли почне працювати

Естонський термінал почне роботу в наступному році і відкриється в лютому 2028 року.

Потяги рухатимуться зі швидкістю до 255 миль на годину — швидше, ніж зараз 50−75 миль на годину.

Потім його буде поширено на інші напрямки, такі як Польща та Фінляндія.

Вартість

Вартість квитків коливатиметься від 11 євро до 76 євро залежно від довжини маршруту.

Вартість нової залізничної лінії оцінюється в 15,3 мільярда євро.

Це більше, ніж прогнозована сума в 2017 році, яка оцінювалася в 5,8 мільярда євро. Є побоювання, що він може навіть підскочити до 24,8 мільярда євро. Проте, за прогнозами, економічна вигода становитиме 48 мільярдів євро. Перший етап включатиме одну трасу, яка буде запущена до 2030 року.

Друга черга включатиме другу колію та додаткові вокзали.

Фінансування

Більшу частину проекту фінансує ЄС, але витрати зростають через інфляцію, пандемію та війну в Україні.

Координатор Європейської комісії Кетрін Траутманн сказала: «Пріоритетом є з’єднання трьох країн Балтії з європейською залізничною мережею до 2030 року.

«Це стратегічна необхідність. Ми повинні зосередити наші зусилля на цьому».

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