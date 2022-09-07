Закупівельні ціни на кукурудзу зростають — Finance.ua

Закупівельні ціни на кукурудзу зростають Вчора 20:45 — Казна та Політика

Закупівельні ціни на українську кукурудзу зростають, але вона залишається найдешевшою на світовому ринку, що тисне на ціни американської кукурудзи, особливо на тлі падіння нафтових котирувань.

Про це повідомляють аналітики електронної зернової біржі GrainTrade.

Угода про «зернові коридори» передбачає, що експорт зерна морем буде доступним впродовж 120 днів, і шанси на автоматичну пролонгацію низькі, з огляду на заяви рф про те, що їм не скасували санкції на експорт. Це утримує трейдерів від нарощування закупівель та обмежує ціни.

Збільшення поставок кукурудзи через порти України на тлі активного експорту зернової з Бразилії тисне на котирування на кукурудзу у США. Ситуацію погіршує падіння попиту на етанол, який дешевшає слідом за нафтою та бензином.

Протягом тижня в портах України закупівельні ціни на фуражну кукурудзу виросли на 10-15 $/т до 175-200 $/т. Відновлення роботи чорноморських портів знизило обсяг поставок до портів Дунаю, де ціни закупівлі такі ж, а витрати на доставку на 10-15 $/т вищі.

Ціни попиту на поставки на DAP-західні кордони також з 15-20 $/т до 240-260 $/т, що продовжує утримувати в чергах велику кількість вагонів-зерновозів та не дозволяє перевізникам знизити вартість залізничних перевезень.

На очікуваннях нового звіту USDA по виробництву кукурудзи у США грудневі ф’ючерси на біржі в Чикаго вчора виросли на 1,5% до 266,1 $/т, втративши за тиждень 1,1% та додавши за місяць 11%.

У серпні USDA оцінив виробництво кукурудзи у США у 2022 р. у 364,7 млн т, але пізніше Pro Farmer знизили свій прогноз до 349,5 млн т, IHS Markit — до 356,6 млн т, а Barchart залишили свою оцінку на рівні 367,1 млн т. Проте така розбіжність оцінок підтримує ціни.

Протягом останнього тижня сезону США експортували 518,3 млн т кукурудзи, а загалом у 2021/22 МР — 55,2 млн т, що на 13% поступається прогнозованим USDA 62,6 млн т.

В понеділок 12 вересня будуть оприлюднені звіти по площах сівби та збирання у США, а також оновлені баланси USDA, які визначать тенденції цін на кукурудзу на найближчі місяці.

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