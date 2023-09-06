Закарпатські митники вилучили партію Starlink на 170 тис. грн, яку намагалися ввезти під виглядом гуманітарної допомоги — Finance.ua
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Закарпатські митники вилучили партію Starlink на 170 тис. грн, яку намагалися ввезти під виглядом гуманітарної допомоги

Кримінал
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Митна служба повідомила про затримання комерційної партії супутникових терміналів Starlink, які намагалися ввезти в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Інцидент стався на українсько-угорському кордоні на митному посту «Астей».
Зазначається, що під час митно-прикордонного контролю 36-річний водій туристичного автобуса, що повертався з країн Євросоюзу в Івано-Франківськ, задекларував про переміщення виключно гуманітарної допомоги. Так, згідно з наданими документами, на адресу громадської організації в м. Сятин направлялися з Мадриду 19 комплектів терміналів Starlink Kit. Сукупна вартість цих терміналів становить 170 тис. грн.
Закарпатські митники вилучили партію Starlink на 170 тис. грн, яку намагалися ввезти під виглядом гуманітарної допомоги
Однак у відповідь на звернення митників вказана громадська організація спростувала, що вона є отримувачем гуманітарної допомоги у вигляді супутникових терміналів.
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У зв’язку з цим за спробу переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю відносно водія складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 статті 483 Митного кодексу України.
Наразі супутникові термінали тимчасово вилучені митниками. Справу спрямують до суду для подальшого розгляду. Порушнику загрожують штрафні санкції у вигляді стягнення 100% вартості предметів правопорушення з їхньою подальшою конфіскацією.
За матеріалами:
ITC.ua
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