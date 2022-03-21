Закарпатські митники "не помітили" близько $30 мільйонів, які вивозили з України — Finance.ua

Закарпатські митники "не помітили" близько $30 мільйонів, які вивозили з України

Вчора 11:43 — Кримінал

Фото: facebook.com/seyar.kurshutov

Українські митники на Закарпатті «не помітили» $28 млн і €1.3 млн, які вивозили з України.

Про це написав бізнесмет Сіяр Куршутов у своєму Facebook

Угорські митники, у свою чергу, помітили ці гроші, і після багатогодинних розборок суму довелося задекларувати.

«Тим, хто вірить у випадковості, повідомляю, що останнім часом, подібна послуга на Закарпатській митниці коштує від 3 до 7.5% залежно від суми і рівня того, хто просить. В інших західних регіонах ситуація не краща», — написав він.

Також він опублікував прізвища митників і прикордонників, які займаються подібним промислом.

«Пункт пропуску Вилок Закарпатська митниця. Начальник — Безсмертний І. І., старший зміни ДМСУ — Худа Василь, старший інспектор — Буряк Богдан, головний інспектор — Симочко Валерій, інспектор — Кабаль Михайло, інспектор — Самов Олександр», старший інспектор — Чейпіш Юрій", — повідомив Куршутов.

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