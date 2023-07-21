Закачування газу до наступної зими йде за планом і навіть більше — «Нафтогаз» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Закачування газу до наступної зими йде за планом і навіть більше — «Нафтогаз»

Енергетика
19
Станом на 19 липня 2023 року в українських підземних сховищах вже зберігалося 11,7 млрд куб. м газу, цей обсяг відповідає плану підготовки запасів блакитного палива до наступної зими.
Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.
«Від старту сезону закачування у 2023 році в українські підземки вже спрямовано 2,5 млрд куб. м газу. Цей рівень відповідає аналогічному періоду 2022 року. Загалом підготовка запасів газу до наступної зими йде за планом», — наголосив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.
«У липні ми закачали навіть більше газу, ніж передбачалося», — додав він.
Глава «Нафтогазу» зазначив, що це дуже хороший результат, враховуючи, що споживання газу в II кварталі 2023 року збільшилось відносно аналогічного періоду 2022 року на 13%.
Зростання рівня споживання газу спричинено багатьма чинниками, у тому числі поступовим відновленням економіки нашої країни.
«Але, як ми бачимо за наявними даними, нам все одно вдається досягати всіх поставлених цілей у межах підготовки до наступної зими», — сказав Олексій Чернишов.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.