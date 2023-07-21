Закачування газу до наступної зими йде за планом і навіть більше — «Нафтогаз» Сьогодні 12:23 — Енергетика

Станом на 19 липня 2023 року в українських підземних сховищах вже зберігалося 11,7 млрд куб. м газу, цей обсяг відповідає плану підготовки запасів блакитного палива до наступної зими.

Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

«Від старту сезону закачування у 2023 році в українські підземки вже спрямовано 2,5 млрд куб. м газу. Цей рівень відповідає аналогічному періоду 2022 року. Загалом підготовка запасів газу до наступної зими йде за планом», — наголосив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

«У липні ми закачали навіть більше газу, ніж передбачалося», — додав він.

Глава «Нафтогазу» зазначив, що це дуже хороший результат, враховуючи, що споживання газу в II кварталі 2023 року збільшилось відносно аналогічного періоду 2022 року на 13%.

Зростання рівня споживання газу спричинено багатьма чинниками, у тому числі поступовим відновленням економіки нашої країни.

«Але, як ми бачимо за наявними даними, нам все одно вдається досягати всіх поставлених цілей у межах підготовки до наступної зими», — сказав Олексій Чернишов.

Економічна Правда За матеріалами:

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