Захист прав споживачів: як боротися з нав’язуванням товарів чи послуг — Finance.ua

Захист прав споживачів: як боротися з нав’язуванням товарів чи послуг Сьогодні 15:18 — Особисті фінанси

Захист прав споживачів: як боротися з нав’язуванням товарів чи послуг

Нав’язування додаткових платних послуг споживачеві досить поширене явище у наш час. Додаткові послуги в будь-якій сфері - річ хороша, якщо вони безкоштовні і мають суто добровільний характер. Але коли людина несподівано для себе отримує на додачу комплекс інших непотрібних продуктів, а ціна питання подвоюється, виникає справжній шок.

Як з цим боротися, розповідає Telegram-канал «Захист прав споживачів».

Сфери, де найчастіше роблять пропозиції, від яких складно відмовитися:

1. Нав’язування банківських послуг (видача зарплатної чи пенсійної картки разом із кредитною, банк включає обов’язкову страховку певній страховій компанії в пакет послуг при отриманні кредиту).

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2. При оформленні кредиту співробітник банку примушує придбати кілька додаткових пакетів послуг, наприклад, страховку життя і здоров’я. Ще варіант: вам обіцяють можливість відмовитися від зайвих послуг пізніше, а потім не приймають заяву на відмову.

3. При покупці страховки на авто, вам наполегливо рекомендують застрахувати власне життя і здоров’я.

4. Купуючи побутову техніку, ви отримуєте пропозицію налаштувати її прямо в магазині. За винагороду, звичайно.

5. При оплаті послуг ЖКГ вимагають певну суму «за обслуговування» — при тому, що ви ніякими додатковими послугами не користувалися.

Цей список можна продовжувати до нескінченності. Тому варто розібратися в причинах цього явища.

Як нас змушують купити непотрібні послуги?

Грамотно використовують слабкі сторони людської натури:

споживач, як правило, не обтяжує себе читанням великих і свідомо нецікавих текстів. Це може бути як договір про надання банківських послуг, так і інструкція до побутової техніки.

у менеджера, який нав’язує послугу, завжди готові «історії з життя» про користь подібного придбання.

навіть коли нечесні наміри цілком зрозумілі, небажання вступати в конфлікт виявляється сильнішим за бажання домогтися справедливості.

Як уникнути нав’язування послуг

1. Уважно читайте документи і доповнення до них, особливо класичний підступний дрібний шрифт.

2. Ніколи не укладайте угоду під впливом пропозиції, яка виникла раптово. Продавець вас квапить, каже: тільки сьогодні, тільки зараз, швидше, а то не встигнете! Але це свідчить лише про те, що угода може бути не зовсім чесною.

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3. Якщо договори складні, не сподівайтеся на власні сили, зверніться до юриста до підписання паперів.

4. Ви можете відмовитися від запропонованих умов договору. Не соромтеся користуватися цим правом, якщо вас щось не влаштовує.

5. Перевіряйте заздалегідь репутацію фірми-продавця, читайте відгуки. На місці уточнюйте незрозумілі моменти.

Які закони нас захищають

Наш головний союзник Закону України «Про захист прав споживачів». Цей документ гарантує, що постачальник послуги зобов’язаний вчасно і повністю проінформувати вас про майбутню покупку. Разом з тим надавач послуг не має права змушувати вас купувати послугу (товар) як необхідне доповнення до того, що ви вже придбали. Усі збитки, яких зазнала людина повинні бути відшкодовані.

Якщо непотрібна послуга вже куплена, ви маєте право не тільки відмовитися від неї, а й повністю відшкодувати свої збитки:

Крок 1. Складіть в двох примірниках претензію постачальнику послуги. Вона пишеться в довільній формі із зазначенням ваших контактів, номеру договору, переліку нав’язаних послуг, вимогою відшкодувати витрати. До претензії прикладіть копії всіх документів, які можуть підтвердити ваші слова.

Крок 2. Один примірник віднесіть постачальнику послуги особисто і простежте, щоб на ньому була поставлена позначка про те, що претензія прийнята. Можна відправити її рекомендованим листом з повідомленням і описом вкладення — в такому випадку збережіть повідомлення про те, що претензія була доставлена одержувачу.

Крок 3. Якщо протягом 30 днів ваш кривдник не вийшов на зв’язок, прийшов час писати скаргу до Держпродспоживслужби чи її територіального органу. Прикладіть до неї ті ж копії документів, що і минулого разу, включаючи доказ того, що продавець послуги отримав вашу претензію.

Крок 4. Проблема не вирішена і в цей раз? Наступний етап — необхідно скласти позовну заяву в суд. Однак це крайній випадок: найчастіше гроші вдається отримати назад вже після відправлення претензії.

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