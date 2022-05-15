Західні банки шукають можливість уникнути великих списань через санкції проти росії — Finance.ua
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Західні банки шукають можливість уникнути великих списань через санкції проти росії

Вчора 17:41Фондовий ринок
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Західні банки обговорюють із національними регуляторами можливість продажу свого бізнесу в росії або обміну активами. У такий спосіб кредитні організації прагнуть уникнути великих списань через санкції проти росії.
Про це повідомляє Financial Times.
За даними джерел видання, західні банки залишають росію через ведені проти москви санкції і при цьому прагнуть уникнути великих втрат. За підрахунками газети, кредитні організації готуються до збитків у розмірі понад 10 млрд доларів.
Банки ведуть переговори з регуляторами своїх країн щодо можливості продати бізнес у росії фізичним або юридичним особам, які потрапили під санкції. Деякі кредитні організації вивчають варіанти обміну активами із російськими фінансовими установами. Такий спосіб розглядають UniCredit і Citigroup.
«Якщо ви не можете продати людині, яка перебуває під санкціями, який єдиний варіант? Ви йдіть і поговоріть з людьми, які вводять санкції», — сказав один із співрозмовників видання.
Нагадаємо, після вторгнення росії в Україну наприкінці лютого поточного року західні країни запровадили проти російського банківського сектора санкції. Днями США попередили міжнародні фінансові організації про наслідки у разі надання допомоги москві в обході обмежень.
Зазначимо, що в середині березня італійський банк UniCredit заявив про пошук способів відходу з росії після вторгнення в Україну.

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За матеріалами: РБК-Україна
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