Західні банки шукають можливість уникнути великих списань через санкції проти росії — Finance.ua

Західні банки шукають можливість уникнути великих списань через санкції проти росії

Вчора 17:41 — Фондовий ринок

Західні банки обговорюють із національними регуляторами можливість продажу свого бізнесу в росії або обміну активами. У такий спосіб кредитні організації прагнуть уникнути великих списань через санкції проти росії.

За даними джерел видання, західні банки залишають росію через ведені проти москви санкції і при цьому прагнуть уникнути великих втрат. За підрахунками газети, кредитні організації готуються до збитків у розмірі понад 10 млрд доларів.

Банки ведуть переговори з регуляторами своїх країн щодо можливості продати бізнес у росії фізичним або юридичним особам, які потрапили під санкції. Деякі кредитні організації вивчають варіанти обміну активами із російськими фінансовими установами. Такий спосіб розглядають UniCredit і Citigroup.

«Якщо ви не можете продати людині, яка перебуває під санкціями, який єдиний варіант? Ви йдіть і поговоріть з людьми, які вводять санкції», — сказав один із співрозмовників видання.

Нагадаємо, після вторгнення росії в Україну наприкінці лютого поточного року західні країни запровадили проти російського банківського сектора санкції. Днями США попередили міжнародні фінансові організації про наслідки у разі надання допомоги москві в обході обмежень.

Зазначимо, що в середині березня італійський банк UniCredit заявив про пошук способів відходу з росії після вторгнення в Україну.

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