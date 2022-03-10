Захід «оголосив дефолт» за своїми зобов'язаннями перед росією — Finance.ua
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Захід «оголосив дефолт» за своїми зобов'язаннями перед росією

10.03.2022, 18:26Казна та Політика
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Голова Мінфіну рф Антон Сілуанов заявив, що заморожування золотовалютних резервів Росії низкою країн є оголошенням дефолту за зобов’язаннями перед РФ.
«Захід оголосив дефолт за своїми фінансовими зобов’язаннями перед Росією, заморозив наші золотовалютні резерви», — сказав він, виступаючи на нараді президента РФ Володимира Путіна з урядом.
Виплачувати свої борги Москва буде у рублях, конвертувати які можна буде при розморожуванні резервів, зазначив він.
Нагадаємо, Fitch знизило довгостроковий рейтинг Росії до рівня «дефолт неминучий».

Довідка Finance.ua:

  • Bloomberg пише, що пільговий період за російськими зовнішніми облігаціями 2023 і 2043 років закінчується 15 квітня — шанси Росії здійснити виплати все менші, і прострочення у квітні означає дефолт «як у Венесуелі»;
  • агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги Білорусі в іноземній та національній валюті з рівня B до CCC, короткострокові — до С із В. Там вважають, що Білорусь оголосить дефолт протягом наступних 12 місяців.
За матеріалами: Інтерфакс
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