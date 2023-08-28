Загальний держборг у липні збільшився до $132,9 млрд — Finance.ua

Загальний держборг у липні збільшився до $132,9 млрд Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

Загальний держборг у липні збільшився до $132,9 млрд

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у липні збільшився на 3,1%, або на 4 млрд доларів, до 132,92 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів

Державний і гарантований державою борг на кінець липня становив 4 860,59 млрд гривень, або 132,92 млрд доларів, проти 4 714,36 млрд гривень, або 128,92 млрд доларів, місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на звітну дату становив 4 521,09 млрд гривень (123,63 млрд доларів) проти 4 376,48 млрд гривень (119,68 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 79,89 млрд доларів до 83,41 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг збільшився у гривневому еквіваленті з 1 454,95 млрд гривень до 1 470,75 млрд гривень (у доларовому еквіваленті збільшився з 39,79 млрд доларів до 40,22 млрд доларів).

Гарантований державою борг на кінець звітного місяця становив 339,50 млрд гривень, або 9,28 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

у 2022 році загальний держборг збільшився 13,39 млрд доларів, або на 13,66%, до 111,34 млрд доларів;

у 2021 держборг зріс на 8,52%, або на 7,69 млрд доларів, до 97,95 млрд доларів;

у 2020 році сукупний держборг збільшився на 6,9%, з 84,4 млрд доларів до 90,3 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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