Заборону на користування землею під Каховським водосховищем введуть на 15 років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Заборону на користування землею під Каховським водосховищем введуть на 15 років

37
Уряд України запровадить заборону на передачу у власність, користування чи зміну цільового призначення земель Каховського водосховища. Такі обмеження діятимуть протягом 15 років.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Глава уряду зазначив, що відповідний законопроект буде ухвалено сьогодні, 6 жовтня.
При цьому Шмигаль також розповів про виключення у 15-річній забороні.
«Єдині виключення, які дозволені - це зміни з метою відновлення водосховища та здійснення заходів з охорони земель», — зазначив він.
Прем'єр наголосив на важливості, щоб за цей час землі під Каховським водосховищем не змінили цільове призначення.
«Тому встановлюємо такі заборони, і тим самим готуємо фундамент для відновлення водосховища та ГЕС», — пояснив він.
Місце для вашої реклами
Крім того, буде виділено додатково 335 мільйонів гривень для Херсонської області з метою подальших робіт щодо подолання наслідків підриву російськими окупантами греблі та затоплення регіону.
«Зокрема, 187 млн грн спрямовуємо Херсонщині на першочергове відновлення об'єктів водо- й теплопостачання. Ще 148 млн грн — на інші завдання, зокрема ремонт доріг у Херсоні, які необхідні для нормального функціонування міста», — сказав Шмигаль.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.