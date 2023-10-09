Заборону на користування землею під Каховським водосховищем введуть на 15 років — Finance.ua

Заборону на користування землею під Каховським водосховищем введуть на 15 років Сьогодні 09:33

Уряд України запровадить заборону на передачу у власність, користування чи зміну цільового призначення земель Каховського водосховища. Такі обмеження діятимуть протягом 15 років.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що відповідний законопроект буде ухвалено сьогодні, 6 жовтня.

При цьому Шмигаль також розповів про виключення у 15-річній забороні.

«Єдині виключення, які дозволені - це зміни з метою відновлення водосховища та здійснення заходів з охорони земель», — зазначив він.

Прем'єр наголосив на важливості, щоб за цей час землі під Каховським водосховищем не змінили цільове призначення.

«Тому встановлюємо такі заборони, і тим самим готуємо фундамент для відновлення водосховища та ГЕС», — пояснив він.

Крім того, буде виділено додатково 335 мільйонів гривень для Херсонської області з метою подальших робіт щодо подолання наслідків підриву російськими окупантами греблі та затоплення регіону.

«Зокрема, 187 млн грн спрямовуємо Херсонщині на першочергове відновлення об'єктів водо- й теплопостачання. Ще 148 млн грн — на інші завдання, зокрема ремонт доріг у Херсоні, які необхідні для нормального функціонування міста», — сказав Шмигаль.

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