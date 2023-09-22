Заборона експорту дизелю з рф підняла ціни в Азії — Finance.ua

Заборона експорту дизелю з рф підняла ціни в Азії
Ціни на дизельне пальне в Азії зросли після несподіваної російської заборони на експорт.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що заборона РФ на експорт дизельного пального, схоже, посилить дефіцит на світових ринках палива, оскільки попит зростатиме в зимові місяці.
В Азії додаткова складність полягає в тому, що відновлення китайської авіації також набирає темпів, підвищуючи споживання авіаційного палива — продукту з властивостями, подібними до дизельного.
«Багато чого залежатиме від того, як довго росія зберігатиме заборону на експорт палива», — сказав аналітик Банку Співдружності Австралії Вівек Дхар.
У п’ятницю ціни на дизельне пальне зросли на 3,4% до 30,21 долара за барель. Проте дана ціна є значно нижчою за серпневий пік 34 дол за барель, що є найбільшим показником із січня.
«Безпосередній вплив буде пом’якшено тим, що росія дозволить експортувати паливні вантажі, якщо вони вже прийняті до відправлення Російськими залізницями або мають навантажувальні документи для морського транспортування», — йдеться в повідомленні.
Попри те, що рф не повідомила часові рамки, протягом яких буде діяти заборона на експорт дизельного пального, а також додаткова заборона на поставки бензину, є поширені очікування, що вона буде короткою.
Поділитися новиною