Заборона експорту дизелю з рф підняла ціни в Азії — Finance.ua

Заборона експорту дизелю з рф підняла ціни в Азії Вчора 20:41

Ціни на дизельне пальне в Азії зросли після несподіваної російської заборони на експорт.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що заборона РФ на експорт дизельного пального, схоже, посилить дефіцит на світових ринках палива, оскільки попит зростатиме в зимові місяці.

В Азії додаткова складність полягає в тому, що відновлення китайської авіації також набирає темпів, підвищуючи споживання авіаційного палива — продукту з властивостями, подібними до дизельного.

«Багато чого залежатиме від того, як довго росія зберігатиме заборону на експорт палива», — сказав аналітик Банку Співдружності Австралії Вівек Дхар.

У п’ятницю ціни на дизельне пальне зросли на 3,4% до 30,21 долара за барель. Проте дана ціна є значно нижчою за серпневий пік 34 дол за барель, що є найбільшим показником із січня.

«Безпосередній вплив буде пом’якшено тим, що росія дозволить експортувати паливні вантажі, якщо вони вже прийняті до відправлення Російськими залізницями або мають навантажувальні документи для морського транспортування», — йдеться в повідомленні.

Попри те, що рф не повідомила часові рамки, протягом яких буде діяти заборона на експорт дизельного пального, а також додаткова заборона на поставки бензину, є поширені очікування, що вона буде короткою.

Економічна Правда За матеріалами:

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