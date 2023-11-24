Заарештовано забудовника, який намагався підкупити керівництво Мінвідновлення 15 квартирами — Finance.ua

Заарештовано забудовника, який намагався підкупити керівництво Мінвідновлення 15 квартирами Вчора 16:45 — Фондовий ринок

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 100 млн грн застави до власника приватного товариства-забудовника, якого підозрюють у спробі підкупу керівництва Міністерства відновлення.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє у Фейсбуці.

«24 листопада слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до фактичного власника приватного товариства-забудовника, якого спільно з директоркою державного підприємства викрито на спробі підкупу керівництва Мінвідновлення, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн грн застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення». — ідеться у повідомленні.

НАБУ і САП спільно з віцепрем'єр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України викрили власника приватного товариства на пропозиції неправомірної вигоди у вигляді нерухомості у зведених ним новобудовах загальною площею понад 5200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 млн грн.

За це топпосадовець мав залишити в силі укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці Мінрозвитку, а також сприяти отриманню дозвільних документів та необхідних погоджень.

На момент викриття злочину детективи та прокурори задокументували оформлення на довірену особу 15 квартир у Києві.

Укрінформ За матеріалами:

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