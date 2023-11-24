Заарештовано забудовника, який намагався підкупити керівництво Мінвідновлення 15 квартирами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Заарештовано забудовника, який намагався підкупити керівництво Мінвідновлення 15 квартирами

Фондовий ринок
138
Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 100 млн грн застави до власника приватного товариства-забудовника, якого підозрюють у спробі підкупу керівництва Міністерства відновлення.
Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє у Фейсбуці.
«24 листопада слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до фактичного власника приватного товариства-забудовника, якого спільно з директоркою державного підприємства викрито на спробі підкупу керівництва Мінвідновлення, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн грн застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення». — ідеться у повідомленні.
НАБУ і САП спільно з віцепрем'єр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України викрили власника приватного товариства на пропозиції неправомірної вигоди у вигляді нерухомості у зведених ним новобудовах загальною площею понад 5200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 млн грн.
За це топпосадовець мав залишити в силі укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці Мінрозвитку, а також сприяти отриманню дозвільних документів та необхідних погоджень.
На момент викриття злочину детективи та прокурори задокументували оформлення на довірену особу 15 квартир у Києві.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.