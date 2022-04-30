За якими критеріями українці обирають банки (дослідження) — Finance.ua

За якими критеріями українці обирають банки (дослідження)

Вчора 09:02 — Особисті фінанси

Для більшості українців дуже важлива стабільність банківських установ, де обслуговуються їхні рахунки. Однак лише третина опитаних уважно читають договір із банками.

Про це свідчить дослідження Фонду гарантування вкладів щодо обізнаності українців про фінансові послуги. Зазначимо, що опитування проводилося ще у жовтні-листопаді 2021 року, однак воно чудово ілюструє ситуацію в банківському секторі перед повноцінним вторгненням росії.

За якими критеріями українці обирають банк

Як показало опитування, основними факторами вибору банку для більшості українців виступають:

надійність/стабільність установи (46%),

відгуки родичів та друзів (33%);

власний попередній досвід (25%).

Багато молоді користується мобільним додатком у порівнянні з іншими віковими групами, тому для 33% респондентів віком 18-29 років саме наявність мобільного застосунку опинилась на 3 місці за важливістю при виборі свого банку.

Люди з середньою освітою частіше орієнтуються при виборі банку на відгуки про банк від друзів та знайомих, а люди з вищою освітою довіряють частіше власному досвіду.

34,8% опитаних відповіли, що дуже уважно вивчають договір при відкритті рахунку. При цьому у 2019 році їх частка складала 20,4%. А ось 64,4% опитаних заявили, що взагалі не ознайомлювалися із довідкою про систему гарантування вкладів при відкритті рахунку.

Наразі основним джерелом інформації щодо системи гарантування вкладів для українців виступає саме банк, в якому у респондентів відкрито рахунок (51%). А потім в якості інформантів слугують друзі та знайомі — 12,6%, а також соціальні мережі — 12,2%.

Якими фінансовими послугами користуються

У 2021 році найбільшу популярність серед банківських послуг та продуктів мали такі:

74% — банківські рахунки/картки,

57% — оплата комунальних послуг через банк;

48% — проведення платежів через термінал.

Як показала аналітика, більшість українців при отриманні коштів на банківську карту одразу знімають частину готівки, а потім решту коштів витрачають з картки — так діють 40% опитаних (у 2019 таких було 32,1%).

За два роки виріс відсоток тих, хто знімає по мінімуму готівку, а переважно користується карткою з 14,6% — у 2019 до 24,3% — у 2021році.

А що із заощадженнями?

Опитування зафіксувало, що 28% українців тримають незначну суму грошей у банку. А 44% не тримає їх там взагалі (проти 56% у 2019).

Аналіз цього питання демонструє більшу впевненість та проактивність у фінансових питаннях людей, які проживають на півночі країни. Саме вони частіше за інші регіони тримають більшу частину коштів у банку (17% проти 13% серед усіх).

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