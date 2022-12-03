За якими автомобілями «полюють» поліцейські в Україні — Finance.ua

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За якими автомобілями «полюють» поліцейські в Україні

Технології&Авто
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В Україні через дію воєнного стану патрульні поліцейські частіше зупиняють водіїв з метою перевірки. Хоч українці вже звикли, та слід розуміти, що є певні авто, які викликають підвищений інтерес.
Правоохоронці зупиняють машини частіше за інших, якщо бачать, що:
  • в автомобілі — тоноване скло та тюнінг;
  • встановлено кустарним способом бампер, багажник, лебідки зі світловими приладами, що забороняє законодавство;
  • автомобіль із очевидними ознаками несправностей (одна з обов’язкових причин за законодавством);
  • машина брудна (можуть запідозрити, що водій замаскував кримінальне авто);
  • автомобіль, водій якого поводиться нервово, змінив напрямок руху та різко повернув убік;
  • і агресивне керування авто, і занадто повільний рух — можуть привернути увагу правоохоронців.
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