За якими автомобілями «полюють» поліцейські в Україні — Finance.ua

За якими автомобілями «полюють» поліцейські в Україні Сьогодні 05:16 — Технології&Авто

В Україні через дію воєнного стану патрульні поліцейські частіше зупиняють водіїв з метою перевірки. Хоч українці вже звикли, та слід розуміти, що є певні авто, які викликають підвищений інтерес.

Правоохоронці зупиняють машини частіше за інших, якщо бачать, що:

в автомобілі — тоноване скло та тюнінг;

встановлено кустарним способом бампер, багажник, лебідки зі світловими приладами, що забороняє законодавство;

автомобіль із очевидними ознаками несправностей (одна з обов’язкових причин за законодавством);

машина брудна (можуть запідозрити, що водій замаскував кримінальне авто);

автомобіль, водій якого поводиться нервово, змінив напрямок руху та різко повернув убік;

і агресивне керування авто, і занадто повільний рух — можуть привернути увагу правоохоронців.

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