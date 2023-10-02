За вісім місяців Україна скоротила імпорт сала на 12,9% — Finance.ua

За вісім місяців Україна скоротила імпорт сала на 12,9% Сьогодні 04:53 — Казна та Політика

За вісім місяців Україна скоротила імпорт сала на 12,9%

Протягом січня-серпня 2023 року Україна імпортувала 16,2 тис. тонн сала, свинячого жиру й жиру птиці - на 12,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє AgroTimes з посиланням на дані Державної митної служби.

У грошовому еквіваленті закупівлі за кордоном сягнули $17,6 млн, що на 18,1% менше, ніж за вісім місяців 2022 року.

При цьому у серпні 2023 року Україна збільшила обсяги імпорту до 2,3 тис. тонн сала й жиру на суму $2,9 млн.

Головними постачальниками цієї продукції були Польща (43,3%), Нідерланди (22,1%) та Іспанія (12,4%).

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