За вісім місяців Україна скоротила імпорт сала на 12,9% — Finance.ua
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За вісім місяців Україна скоротила імпорт сала на 12,9%

Казна та Політика
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За вісім місяців Україна скоротила імпорт сала на 12,9%
За вісім місяців Україна скоротила імпорт сала на 12,9%
Протягом січня-серпня 2023 року Україна імпортувала 16,2 тис. тонн сала, свинячого жиру й жиру птиці - на 12,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє AgroTimes з посиланням на дані Державної митної служби.
У грошовому еквіваленті закупівлі за кордоном сягнули $17,6 млн, що на 18,1% менше, ніж за вісім місяців 2022 року.
При цьому у серпні 2023 року Україна збільшила обсяги імпорту до 2,3 тис. тонн сала й жиру на суму $2,9 млн.
Головними постачальниками цієї продукції були Польща (43,3%), Нідерланди (22,1%) та Іспанія (12,4%).
За матеріалами:
Finance.ua
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