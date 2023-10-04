За відбудовою зруйнованого росіянами житла тепер можна спостерігати онлайн у 3D — Finance.ua

За відбудовою зруйнованого росіянами житла тепер можна спостерігати онлайн у 3D Сьогодні 04:17 — Казна та Політика

За відбудовою зруйнованого росіянами житла тепер можна спостерігати онлайн у 3D

Глобальна ініціатива з відбудови України UNITED24 та IT-компанія ЛУН запустили спільний онлайн-проєкт, який дозволяє спостерігати за відбудовою зруйнованого росіянами житла у 3D-форматі.

Зроблено це для того, щоб люди, які роблять пожертви на відбудову України, могли наочно спостерігати, як реалізуються конкретні проєкти, повідомили ЕП в UNITED24.

«Для нас дуже важливо дати можливість донорам звідусіль — від Канади до Австралії, від Литви до Франції — слідкувати за будівництвом. Кожна людина, яка пожертвувала для України хоч один долар, хоч мільйон, зможе відчути причетність до нашої історії», — пояснила координаторка платформи UNITED24 Ярослава Гресь.

Зазначається, що завдяки IT-компанії ЛУН вдалося запустити моніторинг будівництв, який дає змогу переглядати прогрес у відновленні будинків.

Власні фотокореспонденти проєкту регулярно їздять знімати об'єкти.

«У своїй роботі вони використовують застосунок із запатентованою технологією. Кожен будинок фотографують з однакового ракурсу для кращої динаміки моніторингу. На основі знімків з дрона створюють 3D-моделі будинків у їх актуальному стані», — повідомляють в UNITED24.

На сторінці проєкту можна також дізнатися більше про сам будинок, прочитати історії мешканців, побачити на інтерактивній карті місце, де він знаходиться, і завдяки 3D-моделі краще зрозуміти масштаби руйнування та необхідність підтримки.

Наразі на кошти, які збирає платформа UNITED24, відновлюють 18 багатоквартирних будинків на Київщині.

На ці будинки UNITED24 має зібрати 719 000 000 гривень. Триває збір на 5 будинків. До повної суми не вистачає 28 369 770 гривень.

Загалом, завдяки донорам платформи, з усього світу наразі на відбудову перераховано 638 935 400 гривень.

Ще понад 50 мільйонів вже зібрано на рахунку Міністерства інфраструктури.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.