За тиждень ціни на буряки зросли на 33% — Finance.ua

За тиждень ціни на буряки зросли на 33%
На поточному тижні українські аграрії пропонують буряки на продаж за ціною 12−16 гривень/кг, що в середньому на 33% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.
Згідно з повідомленням, основною причиною такого помітного подорожчання є істотне скорочення пропозиції столових буряків на українському ринку.
Зокрема, багато українських фермерів наразі фактично тимчасово зупинили продажі буряків в очікуванні подальшого зростання цін.
При цьому більшість із виробників планують почати реалізацію цієї продукції не раніше початку лютого.
«Більшість українських господарств не мають у розпорядженні обладнаних сховищ, а запаси в необладнаних складах на цей час вже порядком виснажені. При цьому торговельна активність у цьому сегменті доволі висока, що також підстьобує цінове зростання», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі ціни на столові буряки в Україні вже в середньому на 74% вищі, ніж в аналогічний торішній період.
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