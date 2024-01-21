За тиждень ціни на буряки зросли на 33% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За тиждень ціни на буряки зросли на 33%

Особисті фінанси
23
На поточному тижні українські аграрії пропонують буряки на продаж за ціною 12−16 гривень/кг, що в середньому на 33% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.
Згідно з повідомленням, основною причиною такого помітного подорожчання є істотне скорочення пропозиції столових буряків на українському ринку.
Зокрема, багато українських фермерів наразі фактично тимчасово зупинили продажі буряків в очікуванні подальшого зростання цін.
При цьому більшість із виробників планують почати реалізацію цієї продукції не раніше початку лютого.
«Більшість українських господарств не мають у розпорядженні обладнаних сховищ, а запаси в необладнаних складах на цей час вже порядком виснажені. При цьому торговельна активність у цьому сегменті доволі висока, що також підстьобує цінове зростання», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі ціни на столові буряки в Україні вже в середньому на 74% вищі, ніж в аналогічний торішній період.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.