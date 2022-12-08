За три місяці Україна отримала понад 500 інвестиційних запитів — Мінекономіки — Finance.ua
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За три місяці Україна отримала понад 500 інвестиційних запитів — Мінекономіки

Казна та Політика
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За три місяці Україна отримала понад 500 інвестиційних запитів — Мінекономіки
За три місяці Україна отримала понад 500 інвестиційних запитів — Мінекономіки, Фото: freepik.com
За три місяці роботи інвестиційної платформи Advantage Ukraine надійшло більш ніж 500 запитів щодо можливостей інвестування в Україні, а також пропозицій проектів та торговельної співпраці.
Про це свідчать оперативні дані Міністерства економіки України.
«Ми спостерігаємо чималий інтерес до проектів в Україні зі сторони потенційних інвесторів з таких країн як США, Велика Британія, Німеччина, Данія, Бельгія. Зокрема проектна команда Advantage Ukraine, що працює за підтримки Програми USAID „Конкурентоспроможна економіка України“, вже опрацьовує близько 150 запитів стратегічних та портфельних інвесторів» — зазначив заступник міністра економіки Олександр Грибан.
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Серед найбільш поширених напрямків консультування залишаються питання інвестиційних стимулів та страхування воєнних ризиків.
В межах ініціативи Advantage Ukraine інвестори традиційно цікавляться можливостями у таких сферах як інновації та технології, агропромисловий комплекс, інфраструктура та логістика, а також сектор енергетики й оборонна промисловість.

Довідка Finance.ua:

  • ініціативу з залучення інвестицій Advantage Ukraine було презентовано 6 вересня в рамках кампанії, розробленої WPP за підтримки Президента України. На платформі зібрано інвестиційні проекти та можливості у 10-ти галузях економіки з загальним потенціалом на суму понад $400 млрд;
  • наразі уряд працює над практичними інструментами та проектами з відбудови задля швидкого повоєнного відновлення України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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