За рік війни регулятор наклав штрафи на суму 6,8 мільйона на підприємства в сфері енергетики — Finance.ua

За рік війни регулятор наклав штрафи на суму 6,8 мільйона на підприємства в сфері енергетики Сьогодні 07:10 — Фондовий ринок

За рік війни регулятор наклав штрафи на суму 6,8 мільйона на підприємства в сфері енергетики

За рік повномасштабної війни НКРЕКП провела 185 перевірок та наклала 6,8 мільйона гривень штрафів на підприємства в сфері енергетики та комунальних послуг.

За рік війни до регулятора надійшло близько 17,5 тисяч індивідуальних та колективних звернень від громадян з усіх регіонів України.

Крім того, Комісія провела 185 перевірок ліцензіатів за обґрунтованими зверненнями побутових споживачів про порушення їх законних прав та інтересів.

За результатами перевірок було прийнято 70 рішень про накладення штрафних санкцій на суму понад 6,8 млн грн та 58 розпоряджень щодо необхідності усунення близько 240 порушень.

Нагадаємо, у зв’язку з покращенням ситуації з електропостачанням в цілому по Україні збільшилась кількість звернень споживачів, в яких вони просять не розглядати свої попередні скарги щодо недотримання графіків відключень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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