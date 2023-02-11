За рік у Києві встановили 20 нових приватних сонячних електростанцій — Finance.ua
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За рік у Києві встановили 20 нових приватних сонячних електростанцій

Енергетика
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НКРЕКП ухвалила постанову, яка передбачає поетапне погашення заборгованості власникам домашніх сонячних електростанцій за 2022 рік. У повному розмірі виплати за електроенергію, яку просьюмери продали до мережі протягом березня-грудня 2022 року, будуть здійснені до кінця 2023 року.
Встановлюється поетапний порядок оплати: постачальник універсальних послуг після отримання коштів від оператора системи передачі (НЕК «Укренерго») буде виплачувати залишок коштів просьюмерам. До 25 числа кожного місяця власники СЕС у столиці будуть отримувати від постачальника YASNO (ТОВ «Київські енергетичні послуги») повний розрахунок за аналогічний період минулого року: за березень 2022р. — до 25.03.2023, за квітень 2022р. — до 25.04.2023, за травень 2022 — до 25.05.2023 і т.д.
Виплати за електроенергію, яку просьюмери продають до мережі у 2023 році, надходитимуть у повному обсязі відповідно до встановленого «зеленого» тарифу у строки, що передбачені договором.
Протягом 2022 року у Києві було встановлено понад 20 нових сонячних електростанцій і наразі їх кількість складає 273. Сумарно вони виробили 3,2 млн кВт∙год, що на 5% більше, ніж у 2021 році. Частину обсягу просьюмери використали на власні потреби, а 75% виробленої електроенергії продали до мережі на загальну суму 13 млн грн.
За матеріалами:
100realty.ua
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