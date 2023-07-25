За програмою «єОселя» видано 2,1 тис. іпотечних кредитів на 2,9 млрд гривень — Finance.ua
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За програмою «єОселя» видано 2,1 тис. іпотечних кредитів на 2,9 млрд гривень

Кредит&Депозит
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В межах програми доступної іпотеки «єОселя» видано 2 057 пільгових іпотечних кредитів на загальну суму 2,86 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні уряду.
«2 057 родин отримали кредити на суму 2,86 млрд гривень в рамках урядової програми єОселя з моменту її старту. За минулий тиждень видано 147 кредитів на суму 216,1 млн гривень, серед отримувачів: 100 військовослужбовців та силовиків; 22 педагоги; 20 медиків; 5 науковців», — йдеться в повідомленні.
Як повідомляли Українськi Новини, у 2023 році в рамках програми «єОселя» планується надати 12−15 тис. пільгових іпотечних кредитів.
У жовтні 2022 року уряд запустив програму доступної іпотеки «єОселя».

єОселя у 2023 році: на що можуть розраховувати військовослужбовці

За матеріалами:
Українські Новини
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