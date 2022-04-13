За програмою релокації бізнесу вже перемістили 300 підприємств — Finance.ua

За програмою релокації бізнесу вже перемістили 300 підприємств

Вчора 19:33 — Казна та Політика

За програмою релокації бізнесу вже переміщено 300 підприємств із зони бойових дій у західні області України.

Про це сказала перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко у ефірі телемарафону.

«На сайті Міністерства економіки розміщено 1500 заявок, 300 підприємств уже повністю переміщено», — розповіла вона.

Свириденко наголосила, що 121 підприємство вже працює. За словами голови Мінекономіки, заявки на релокацію опрацьовуються протягом 1-3 днів. Заяву можна залишити на веб-сайті відомства.

Як повідомлялося, українські підприємства, які перебувають у зоні активних бойових дій, можуть отримати державну допомогу у переміщенні своїх потужностей до Західної України. Для цього запущено програму з релокації українських виробництв за підтримки держави.

Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко поінформувала, що будь-який суб’єкт господарювання, який має на меті перевезти своє виробниче обладнання або переїхати фізично до одного з 9 регіонів, а це Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Рівненська та Волинська області, подаючи заяву до Міністерства економіки, є учасником програми релокації.

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