За програмою релокації бізнесу вже перемістили 300 підприємств — Finance.ua
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За програмою релокації бізнесу вже перемістили 300 підприємств

Вчора 19:33Казна та Політика
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За програмою релокації бізнесу вже переміщено 300 підприємств із зони бойових дій у західні області України.
Про це сказала перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко у ефірі телемарафону.
«На сайті Міністерства економіки розміщено 1500 заявок, 300 підприємств уже повністю переміщено», — розповіла вона.
Свириденко наголосила, що 121 підприємство вже працює. За словами голови Мінекономіки, заявки на релокацію опрацьовуються протягом 1-3 днів. Заяву можна залишити на веб-сайті відомства.
Як повідомлялося, українські підприємства, які перебувають у зоні активних бойових дій, можуть отримати державну допомогу у переміщенні своїх потужностей до Західної України. Для цього запущено програму з релокації українських виробництв за підтримки держави.
Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко поінформувала, що будь-який суб’єкт господарювання, який має на меті перевезти своє виробниче обладнання або переїхати фізично до одного з 9 регіонів, а це Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Рівненська та Волинська області, подаючи заяву до Міністерства економіки, є учасником програми релокації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Укрінформ
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