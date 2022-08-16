За програмою «5-7-9%» вже видали кредитів майже на 136 мільярдів — Finance.ua
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За програмою «5-7-9%» вже видали кредитів майже на 136 мільярдів

Кредит&Депозит
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За програмою «5-7-9%» вже видали кредитів майже на 136 мільярдів
За програмою «5-7-9%» вже видали кредитів майже на 136 мільярдів
Від початку дії програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноваженими банками видано 46,3 тисячі кредитів на загальну суму 135,88 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Усього з моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 15 серпня отримали від уповноважених банків 46 359 кредити на загальну суму 135,88 млрд грн, з яких 29 707 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 53,25 млрд гривень», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за період дії воєнного стану в Україні в межах програми укладено 11 537 кредитних договорів на загальну суму 46,26 млрд грн (у тому числі банками державного сектору 9 231 кредитний договір на суму 26,6 млрд грн). Зокрема, 757,66 млн грн — на інвестиційні цілі; 4 307,59 млн грн — як антикризові кредити; 4 018,24 млн грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 19 653,81 млн грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 17 495,83 млн грн — на антивоєнні цілі.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
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За матеріалами:
Укрінформ
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