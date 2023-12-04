За поточний тиждень ФДМУ залучив до держбюджету 28,89 млн гривень — Finance.ua

За поточний тиждень ФДМУ залучив до держбюджету 28,89 млн гривень Сьогодні 15:33 — Кредит&Депозит

За поточний тиждень (27 листопада — 1 грудня) ФДМУ залучив до держбюджету 28,89 млн гривень, провівши 11 аукціонів з приватизації державного майна.

Про це повідомили в ФДМУ.

Зростання ціни відбулося у 4,7 раза, середня кількість учасників — 10. Наступного тижня команда Фонду планує провести 30 онлайн-аукціонів. Серед наймасштабніших торгів наступного тижня:

— ЄМК ДП «ТВК». Об'єкт розташований на відстані 7 км від Одеси, у смт. Авангард, що фактично є приміською зоною Одеси, та складається з 17 торговельно-складських приміщень в середньому по 2 тис. м² кожне. Місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Базова, 21. Стартова ціна — 104 млн грн. Дата аукціону — 7 грудня. Детальніше про актив — https://bit.ly/416ywx2

— ЄМК ДП «Техніка». У складі активу видавничо-адміністративний корпус та гаражі. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Обсерваторна, 25. Стартова ціна — 59 млн грн. Дата аукціону — 4 грудня. Детальніше про актив — https://bit.ly/3sYrEFb

ЄМК ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці». Актив представлений нежитловими приміщеннями, комплексом гаражів, автомобілі, технічне обладнання, меблі, інвентар тощо. Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К. Стартова ціна — 14 млн грн. Дата аукціону — 7 грудня. Детальніше про актив — https://bit.ly/49ZS5uQ

— Цех переробки деревини з адмінбудинком. Актив представлений цехом з переробки деревини з адмінбудинком загальною площею 910,0 м². Адреса: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, смт Понінка, вул. Героїв Майдану, 144А. Стартова ціна — 1,1 млн грн. Дата аукціону — 8 грудня. Детальніше про актив — https://bit.ly/3uDUueD

— Будівля заг. пл. 106,7 м², гараж цегляний заг. пл. 40,3 м². Адреса: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Шепетівка, пров. Подільський, 9. Стартова ціна — 0,736 млн грн. Дата аукціону — 6 грудня. Детальніше про актив — https://bit.ly/415KTcl

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