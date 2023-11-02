За пошкоджене майно 19 тис. українських сімей уже отримали 1,5 млрд грн виплат — Шмигаль Сьогодні 15:34 — Казна та Політика

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 19 тис. сімей в Україні вже виплатили 1,5 млрд грн компенсації за пошкоджене російськими окупантами майно.

«За пошкоджене росіянами майно вже виплатили 1,5 млрд грн. Кошти отримали майже 19 тисяч сімей. Найбільша потреба в Харківській, Київській та Миколаївській областях. Там місцева влада має докласти максимум зусиль, щоб оперативно фіксувати збитки та своєчасно розглянути заявки», — сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Що стосується знищеного майна, то, за словами прем'єра, від громадян надійшло майже 5 тис. звернень, а в мобільному застосунку «Дія» згенеровано вже 346 сертифікатів.

Він додав, що середня сума кожного сертифіката — приблизно 2 млн грн, і цим ресурсом для купівлі нового житла люди зможуть скористатися незабаром.

«Третій компонент програми — компенсації за зроблені власним коштом ремонти. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Виплати розпочнуться у 2024 році. Механізм буде простим, зрозумілим, аналогічним до інших компонентів «єВідновлення», — підсумував Шмигаль.

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