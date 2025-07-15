За пів року ДОТ Міноборони законтрактував 87% річної потреби — Finance.ua

За пів року ДОТ Міноборони законтрактував 87% річної потреби
Закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» упродовж першої половини 2025 року забезпечила контрактування 87% річної потреби в товарах тилового забезпечення.
Про це пише Мінооборони.
Такого результату досягнуто завдяки розширенню конкуренції на торгах, системній роботі з виробниками та постачальниками, а також впровадженню дієвих антикорупційних інструментів.
Перші шість місяців року також відзначилися запуском нових моделей постачання та ініціатив, спрямованих на підвищення прозорості й ефективності закупівель.
Харчування
У межах усієї країни за напрямом харчування, що включає постачання харчових продуктів, послуг кейтерингу, сухпаїв та посуду, ДОТ фактично відвантажив вже понад 46% від доведеної річної потреби. Економія на закупівлях склала понад 2.5 млрд грн.
Речове майно
Загалом за напрямом речового забезпечення поставлено до Збройних сил України майже 53%. Заощаджено понад 1.7 млрд грн.
Пально-мастильні матеріали
У сфері забезпечення паливом одним із дієвих антикорупційних інструментів стало впровадження фарбованого дизельного пального. Завдяки цьому механізму правоохоронні органи змогли виявити та задокументувати випадки зловживань — зокрема, організовані схеми з відчуження та продажу пального.
За результатами першого півріччя, за програмою паливно-мастильних матеріалів ДОТ виконав потребу на понад 82%. Загалом зекономлено понад 1.1 млрд грн.
Поділитися новиною