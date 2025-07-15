За пів року ДОТ Міноборони законтрактував 87% річної потреби — Finance.ua

За пів року ДОТ Міноборони законтрактував 87% річної потреби Сьогодні 19:24

Закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» упродовж першої половини 2025 року забезпечила контрактування 87% річної потреби в товарах тилового забезпечення.

Про це пише Мінооборони.

Такого результату досягнуто завдяки розширенню конкуренції на торгах, системній роботі з виробниками та постачальниками, а також впровадженню дієвих антикорупційних інструментів.

Перші шість місяців року також відзначилися запуском нових моделей постачання та ініціатив, спрямованих на підвищення прозорості й ефективності закупівель.

Харчування

У межах усієї країни за напрямом харчування, що включає постачання харчових продуктів, послуг кейтерингу, сухпаїв та посуду, ДОТ фактично відвантажив вже понад 46% від доведеної річної потреби. Економія на закупівлях склала понад 2.5 млрд грн.

Речове майно

Загалом за напрямом речового забезпечення поставлено до Збройних сил України майже 53%. Заощаджено понад 1.7 млрд грн.

Пально-мастильні матеріали

У сфері забезпечення паливом одним із дієвих антикорупційних інструментів стало впровадження фарбованого дизельного пального. Завдяки цьому механізму правоохоронні органи змогли виявити та задокументувати випадки зловживань — зокрема, організовані схеми з відчуження та продажу пального.

За результатами першого півріччя, за програмою паливно-мастильних матеріалів ДОТ виконав потребу на понад 82%. Загалом зекономлено понад 1.1 млрд грн.

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