За останній тиждень близько 200 військовиків обрали дату шлюбу в «Армія+» — Finance.ua
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За останній тиждень близько 200 військовиків обрали дату шлюбу в «Армія+»

Казна та Політика
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За останній тиждень близько 200 військовиків обрали дату шлюбу в «Армія+»
За останній тиждень близько 200 військовиків обрали дату шлюбу в «Армія+»
Близько 200 військових за останній тиждень дізналися дату шлюбу через «Армія+», ще 8 пар — вже уклали шлюб.
Про це повідомило Міністерство оборони.
Першою парою, яка офіційно одружилася через ініціативу «Армія+», стали бійчиня медичної роти 47 ОМБр «Магура» Юлія та її наречений Євген. Юлія взяла участь у церемонії прямо з передової, в перервах між виконанням бойових завдань.
«Вдячна „Армія+“ та „Дії“, що зробили таку можливість позачергового одруження. Я б з радістю приїхала, але поки невідомо, коли це могло б статись», — каже військова.
Щоб скористатися послугою, військові мають пройти авторизацію в застосунку «Армія+», де вибиратимуть сервіс «Шлюб онлайн». Система автоматично перенаправить їх до «Дії», де вони отримають пріоритетний доступ для вибору дати та часу одруження.
У день весілля потрібно просто перейти за посиланням у «Дії», де їх чекатиме працівник Цифрового ДРАЦСу. Церемонія триває до 30 хвилин.
За матеріалами:
Finance.ua
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