За новим законом про автострахування на СТО відшкодовуватимуть повну суму ремонту — експерт Сьогодні 11:45 — Страхування

За новим законом про автострахування на СТО відшкодовуватимуть повну суму ремонту — експерт

Новий закон щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспорту передбачає зростання страхових виплат майже вдвічі вже з наступного року.

Про це розповів в ефірі Українського радіо генеральний директор асоціації «Страховий бізнес» В’ячеслав Черняховський.

Фахівець зауважив, що документ ухвалено з урахуванням європейської директиви у цій сфері.

«Держава зобов’язує автовласників… страхувати свою відповідальність перед третіми особами, тобто тими, кому вони можуть завдати шкоди під час ДТП», — зауважив Черняховський.

Він нагадав, що в Україні є внутрішнє обов’язкове страхування, так звана автоцивілка , за яким мають бути застраховані усі автомобілі в Україні, і «Зелена картка», поліс якої купують ті, хто виїжджає за кордон.

За його словами, «Зелена картка» — це міжнародна система, в якій Україна бере участь вже тридцять років, і змін там найменше — лише питання електронного поліса. Більше змін стосується внутрішнього страхування.

«Основні зміни стосуються самих транспортних засобів, які підлягають страхуванню. За новим законом до переліку цих засобів включені мопеди та скутери. Питання щодо трамваїв, тролейбусів та електросамокатів залишили поки відкритим. Якщо Кабмін прийме рішення їх реєструвати в єдиний державний реєстр, тоді вони також підлягатимуть страхуванню. Це також вимога нових змін у європейській директиві», — сказав Черняховський.

Щодо страхової суми, то вона в Україні переглядалася виключно на коефіцієнт інфляції і базово залишалася незмінною, зазначив експерт.

«На сьогодні пропонується піти до європейських цифр, а вони дуже великі. З 1 січня 2025 року пропонується збільшити страхові суми майже вдвічі. Сьогодні по одному постраждалому за збитки майну — 160 тисяч, а буде 250 тисяч гривень. По життю і здоров’ю сьогодні виплата становить 320 тисяч, а з 2025 року буде 500 тисяч гривень. З 2026 року страхова сума підвищиться вдвічі — до 1 млн гривень на одну особу і до 20 млн на всіх постраждалих в одному ДТП», — поінформував він.

Щодо збитків, завданих майну, то тут також переходимо на європейську практику, зазначив гендиректор асоціації. Зокрема, страхова сума розраховуватиметься на всіх постраждалих в одному ДТП і становитиме 2 млн гривень. А після вступу України до ЄС пропонується три хвилі підвищення страхової суми: по життю і здоров’ю — 10 млн, 20 млн і 32 млн гривень, по збитках майна — 10 млн, 16 млн і 32 млн гривень.

«Ми плануємо наблизитися до європейських стандартів у страхуванні. За завдану здоров’ю шкоду внаслідок ДТП на один випадок страхова виплата сягатиме 160 млн гривень. В Європі ця цифра зараз становить близько 6,5 млн євро», — наголосив Черняховський.

У контексті відшкодування коштів за ремонт автомобіля, за його словами, Україна відходить від радянської традиції. Зараз збитки розраховуються за принципом урахування зносу деталей і запасних частин, які доводиться змінювати під час ремонту. Оскільки український автопарк дуже старий (середній вік понад 32 роки), середній знос автомобілів сягає 50−70%.

«За новими правилами оплачуватиметься вартість ремонту авто до того стану, в якому воно було до ДТП. При цьому, якщо автомобіль на гарантії, то йому ставитимуть нові оригінальні деталі. Якщо автомобіль вже не гарантійний, дозволяється використовувати ліцензійні деталі, але необов’язково із самого заводу виробника. Водночас прямо на СТО відшкодовуватиметься повна сума вартості ремонту. Відтак у нас зникне момент недоплати», — наголосив він.

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Фахівець також зазначив, що з 2026 року в Україні скасують паперові поліси. Усі договори страхування укладатимуться в електронному вигляді, але за потреби їх можна роздрукувати.

«Усі поліси почнуть діяти виключно після внесення до центральної бази даних. Тобто в нас більше не буде ситуацій, коли хтось з машини на узбіччі дороги продає фальшиві поліси, за які автовласники потім отримують штрафи і кримінальні покарання. Ще один позитивний момент — це скасування франшизи. Зараз вона складає до 2% від страхової суми. Це також вимога європейської директиви», — констатував експерт.

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Крім того, за його словами, будуть фіксовані мінімальні виплати за смерть чи шкоду здоров’ю — від 12 до 36 мінімальних заробітних плат для безробітних або тих, хто не може підтвердити свій дохід. Виплата за смерть збільшується до 25 мінімальних заробітних плат.

Також впроваджується обов’язкове пряме врегулювання. «Людина приходить за врегулюванням до тієї компанії, де вона купувала поліс страхування. Тобто тепер звертатися слід не в компанію винуватця, а до своєї страхової компанії. Це добре, оскільки постраждалий не буде втручатися в процес взаєморозрахунків компаній», — зауважив Черняховський.

Укрінформ За матеріалами:

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