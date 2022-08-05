За липень військовим виплатять 70 млрд - Міноборони — Finance.ua

За липень військовим виплатять 70 млрд - Міноборони Вчора 10:12 — Казна та Політика

За липень військовим виплатять 70 млрд - Міноборони

За підсумками липня грошові виплати військовим зростуть на 15% і становитимуть близько 70 млрд гривень.

Про це сказала заступник міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу у четвер, 4 серпня.

«За липень, порівняно з червнем, ми очікуємо на зростання загального обсягу виплат — десь близько на 15%. Сумарно вони очікуються на рівні близько 70 млрд гривень», — сказала Маляр.

Вона нагадала, що торік у держбюджеті на 2022 рік на Міноборони було закладено 130 млрд гривень, а зараз лише на грошове забезпечення спрямовується 64 млрд — у червні, а за липень — 70 млрд гривень.

Маляр також запевнила, що виплати військовим за червень у липні відбулися планово, незважаючи на проблеми в економіці, спричинені повномасштабним вторгненням росії.

За її словами, менше 5% грошового забезпечення затрималося з технічних причин.

«Ми одночасно купуємо зброю, предмети речового забезпечення та багато іншого. Це величезні платежі, які потрібно було організувати так, що не було збоїв у жодному напрямку. І станом на сьогодні, переважно з технічних причин, затрималося менше 5% грошового забезпечення, але вони гарантовано надійдуть», — наголосила заступник міністра.

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