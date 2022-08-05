За липень військовим виплатять 70 млрд - Міноборони — Finance.ua

За липень військовим виплатять 70 млрд - Міноборони
За підсумками липня грошові виплати військовим зростуть на 15% і становитимуть близько 70 млрд гривень.
Про це сказала заступник міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу у четвер, 4 серпня.
«За липень, порівняно з червнем, ми очікуємо на зростання загального обсягу виплат — десь близько на 15%. Сумарно вони очікуються на рівні близько 70 млрд гривень», — сказала Маляр.
Вона нагадала, що торік у держбюджеті на 2022 рік на Міноборони було закладено 130 млрд гривень, а зараз лише на грошове забезпечення спрямовується 64 млрд — у червні, а за липень — 70 млрд гривень.
Маляр також запевнила, що виплати військовим за червень у липні відбулися планово, незважаючи на проблеми в економіці, спричинені повномасштабним вторгненням росії.
За її словами, менше 5% грошового забезпечення затрималося з технічних причин.
«Ми одночасно купуємо зброю, предмети речового забезпечення та багато іншого. Це величезні платежі, які потрібно було організувати так, що не було збоїв у жодному напрямку. І станом на сьогодні, переважно з технічних причин, затрималося менше 5% грошового забезпечення, але вони гарантовано надійдуть», — наголосила заступник міністра.
Допомога та пільги для учасників бойових дій і їхніх дітей: де, як, скільки 🧐
Поділитися новиною