За координації Міненерго харківські енергетики отримали 10 автовишок — Finance.ua

За координації Міненерго харківські енергетики отримали 10 автовишок Сьогодні 20:20 — Енергетика

Десять автомобільних вишок, побудованих на базі шасі Iveco, були передані компанії АТ «Харківобленерго» у межах роботи Фонду підтримки енергетики України. Він був створений за ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон на початку квітня 2022 року.

Це вже друга поставка відповідної техніки на Харківщину: п’ять одиниць надійшли до нового року, ще п’ять — цього тижня. Протягом найближчих місяців АТ «Харківобленерго» отримає ще 13 автопідйомників.

«Ворог щодня обстрілює енергетичні обʼєкти у прифронтових регіонах, але, незважаючи на небезпеку, енергетики сумлінно виконують свої обов’язки — обслуговують мережі, усувають ушкодження, відновлюють електропостачання. Часто внаслідок бойових дій втрачається і спецтехніка. Ми вдячні нашим партнерам, які стали спонсорами Фонду підтримки енергетики України і тим самим долучилися до надання допомоги нашим енергетикам у цей складний час», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Отримана техніка буде працювати у структурних підрозділах АТ «Харківобленерго»: Харківському та Лозівському високовольтних районах електричних мереж, міських електромережах, у РЕМах області та міста Харкова.

Загалом Робочою групою Міненерго для Харківської області відібрано обладнання до закупівлі за кошти Фонду підтримки енергетики України на загальну суму у понад 38,9 мільйона євро.

Також за координації Міненерго з березня 2022 року до Харківської області було спрямовано 389 тонн гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання.

При Міністерстві енергетики функціонує Робоча група з питань гуманітарної допомоги, яка координує роботу і розподіляє обладнання та устаткування енергетичним компаніям. Насамперед допомога направляється в регіони, що найбільше потерпають від російської агресії.

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