За два тижні Укрпошта обміняла 5 мільйонів старих ламп на LED-лампи — Finance.ua
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За два тижні Укрпошта обміняла 5 мільйонів старих ламп на LED-лампи

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За два тижні Укрпошта обміняла 5 мільйонів старих ламп на LED-лампи
За два тижні Укрпошта обміняла 5 мільйонів старих ламп на LED-лампи
Від початку роботи програми з обміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи на Укрпошті обміняли вже 5 млн ламп.
Про це повідомила пресслужба Укрпошти.
Таким чином участь у програмі взяв один мільйон українців.
Найактивніше обмінюють лампи мешканці Києва та області. Так, на Київщині обміняли 585 тис, Львівщині — 420, Дніпропетровщині — 410 тис., Житомирщині — 220 тис, Вінничині — 248 тис, Одещині — 237 тис, на Черкащині — 200 тис, на Хмельниччині — ще 204 тис.

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Усього Європейський Союз в рамках програми планує надати Україні 35 млн LED-ламп задля підтримки української енергосистеми в умовах масованих атак росіян. До реалізації програми також долучилася Франція, яка профінансувала додаткові 5 мільйонів ламп.
«До кінця місяця плануємо, що пересувні відділення Укрпошти повезуть LED-лампи у найвіддаленіші села, щоб всі без винятку українці могли скористатися можливістю замінити старі жарівки на нові енергоощадні лампи», — зазначив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Така можливість з’явиться 25 лютого.

Довідка Fianance.ua:

  • українці з 30 січня можуть обміняти 5 старих ламп розжарювання на стільки ж LED-ламп;
  • у Мінекономіки пояснили, що є два доступні способи, як обміняти лампи: через застосунок Дія та на Укрпошті;
  • за перші три дні програми з обміну ламп розжарювання на LED-лампи в віділеннях Укрпошти українці обміняли понад 750 тисяч штук.
За два тижні Укрпошта обміняла 5 мільйонів старих ламп на LED-лампи
За матеріалами:
Finance.ua
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