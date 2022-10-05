За два місяці акції "Смілива гривня" дрібними монетами зібрано понад 1,6 млн грн - НБУ — Finance.ua
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За два місяці акції "Смілива гривня" дрібними монетами зібрано понад 1,6 млн грн - НБУ

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Як повідомили в НБУ, всього за два місяці акції «Смілива гривня» українці зібрали понад 1,6 млн грн.
«Це вклад у Перемогу України кожного з вас! До акції вже долучилися майже 1,5 тисячі навчальних закладів і колективів організацій.Мобілізація монет для фронту проходить у кожному місті, містечку і селі. Наприклад, у Кропивницькому на день міста мешканці зібрали понад 200 кг монет», — зазначили в НБУ.
Благодійна акція триває до 31 жовтня. Тож ще є час відправити свої монети на фронт.
Мобілізувати можна монети номіналами 10, 50 копійок, а також 1, 2, 5 та 10 гривень.
Перелік пунктів прийому монет за посиланням: https://promo.bank.gov.ua/brave-hryvnia/#rahunok.
Є можливість здати і неплатіжні монети номіналами 1, 2, 5, 25 копійок.
Їх можна вкинути до скриньок:
  • у відділеннях банку ПУМБ;
  • у НБУ (м. Київ, Контрактова площа, 2а).
  • Або спочатку обміняти у відділеннях Ощадбанк, ПриватБанк або Райффайзен Банку, а потім переказати для ЗСУ.
  • Нагадуємо, адреси відділень, у яких можна здати зібрані монети, а також детальні умови участі в акції зазначені на сайті «Смілива гривня».

Довідка Finance.ua:

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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