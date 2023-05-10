За час земельної реформи земельні аукціони принесли 1.2 мільярди гривень — Finance.ua
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За час земельної реформи земельні аукціони принесли 1.2 мільярди гривень

Аграрний ринок
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За час земельної реформи земельні аукціони принесли 1.2 мільярди гривень
За час земельної реформи земельні аукціони принесли 1.2 мільярди гривень
Прийнята у 2021 році земельна реформа дала можливість громадянам і бізнесу купувати та брати в оренду земельні ділянки на прозорих онлайн-аукціонах.
За майже два роки впровадження земельної реформи (рік з якої припав на повномасштабне вторгнення) земельні аукціони принесли до бюджетів різних рівнів понад 1,2 млрд грн.
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За словами СЕО Прозорро. Продажі Сергія Бута, електронні аукціони усувають подальші запитання щодо прозорості і обґрунтованості процесу.
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Навіть з огляду на воєнний час, спостерігається позитивна статистика з точки зору кількості учасників і зростання початкової вартості. Загальна початкова ціна об'єктів, за які було отримано 1.2 млрд грн складала 0.5 млрд грн.
Наразі середня кількість учасників земельних аукціонів — три особи, що, за словами Сергія Бута є досить непоганим показником.
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Крім землі аграрного призначення продають землю і під забудову. Таким чином, відкриваються нові можливості для розвитку як аграрного сектору так інфраструктури в Україні.
Прозорро планують максимально поширити доступність аукціонів, що дозволить підняти ціну і, відповідно, доходи до бюджетів всіх рівнів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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