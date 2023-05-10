За час земельної реформи земельні аукціони принесли 1.2 мільярди гривень — Finance.ua

За час земельної реформи земельні аукціони принесли 1.2 мільярди гривень
Прийнята у 2021 році земельна реформа дала можливість громадянам і бізнесу купувати та брати в оренду земельні ділянки на прозорих онлайн-аукціонах.
За майже два роки впровадження земельної реформи (рік з якої припав на повномасштабне вторгнення) земельні аукціони принесли до бюджетів різних рівнів понад 1,2 млрд грн.
Читайте також
За словами СЕО Прозорро. Продажі Сергія Бута, електронні аукціони усувають подальші запитання щодо прозорості і обґрунтованості процесу.
Навіть з огляду на воєнний час, спостерігається позитивна статистика з точки зору кількості учасників і зростання початкової вартості. Загальна початкова ціна об'єктів, за які було отримано 1.2 млрд грн складала 0.5 млрд грн.
Наразі середня кількість учасників земельних аукціонів — три особи, що, за словами Сергія Бута є досить непоганим показником.
Крім землі аграрного призначення продають землю і під забудову. Таким чином, відкриваються нові можливості для розвитку як аграрного сектору так інфраструктури в Україні.
Прозорро планують максимально поширити доступність аукціонів, що дозволить підняти ціну і, відповідно, доходи до бюджетів всіх рівнів.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною