За час війни обсяг залишків коштів на рахунках надавачів медичних послуг збільшився на 10 млрд гривень — Finance.ua

За час війни обсяг залишків коштів на рахунках надавачів медичних послуг збільшився на 10 млрд гривень Вчора 09:34 — Казна та Політика

За час війни обсяг залишків коштів на рахунках надавачів медичних послуг збільшився на 10 млрд гривень

З початку запровадження воєнного стану обсяг залишків коштів на рахунках надавачів медичних послуг збільшився у 1,6 раза. Так, станом на 30.06.2023 обсяг залишків на рахунках надавачів медичних послуг становить 26 млрд грн, що на 10 млрд грн більше ніж станом на 01.01.2022.

Про це пише Мінфін.

Зокрема, залишки коштів знаходяться на рахунках надавачів:

первинної медичної допомоги — 3,4 млрд грн (збільшення вдвічі)

екстреної медичної допомоги — 3,2 млрд грн (збільшення у 1,2 раза)

спеціалізованої медичної допомоги — 19,4 млрд грн (збільшення у1,7 раза).

Станом на 30.06.2023 найбільші залишки у надавачів екстреної медичної допомоги, зокрема в Донецькій області - 646,3 млн грн, Харківській області - 448,2 млн грн, Кіровоградської області - 369,6 млн грн, Запорізькій — 219 млн грн та Луганській — 193 млн гривень.

Найбільший приріст невикористаних коштів простежується серед закладів, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Так, обсяг залишків таких 148 надавачів збільшився у 3,6 раза та становить 1,9 млрд гривень.

Суттєве збільшення залишків також наявне у закладів охорони здоров’я онкологічного профілю. Так, у 28 надавачів з початку 2022 року залишки збільшились майже вдвічі, та їх обсяг становить 2,3 млрд гривень. Водночас 9 закладів мають залишки в розмірі від 118 млн грн до понад 270 млн гривень. Це може свідчити про часткову оплату пацієнтами послуг, за які надавачам медичних послуг у повному обсязі вже сплатила держава.

«Уряд за підтримки міжнародних партнерів здійснює всі можливі заходи для своєчасного здійснення оплат за програмою медичних гарантій. Водночас суттєве накопичення залишків коштів свідчить про необхідність зміни підходів у здійсненні оплат за програмою медичних гарантій, зокрема для надавачів, розташованих на тимчасово окупованих територіях, і вжиття заходів для ефективного використання накопичених коштів, а також посилення контролю за якістю та безоплатністю послуг для пацієнтів. Мінфін вкотре наголошує на необхідності раціонального та максимально ефективного використання всіх ресурсів, що особливо актуально в умовах воєнного стану, коли державні ресурси вкрай обмежені», — прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

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