За час війни обсяг залишків коштів на рахунках надавачів медичних послуг збільшився на 10 млрд гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За час війни обсяг залишків коштів на рахунках надавачів медичних послуг збільшився на 10 млрд гривень

Казна та Політика
246
За час війни обсяг залишків коштів на рахунках надавачів медичних послуг збільшився на 10 млрд гривень
За час війни обсяг залишків коштів на рахунках надавачів медичних послуг збільшився на 10 млрд гривень
З початку запровадження воєнного стану обсяг залишків коштів на рахунках надавачів медичних послуг збільшився у 1,6 раза. Так, станом на 30.06.2023 обсяг залишків на рахунках надавачів медичних послуг становить 26 млрд грн, що на 10 млрд грн більше ніж станом на 01.01.2022.
Про це пише Мінфін.
Зокрема, залишки коштів знаходяться на рахунках надавачів:
  • первинної медичної допомоги — 3,4 млрд грн (збільшення вдвічі)
  • екстреної медичної допомоги — 3,2 млрд грн (збільшення у 1,2 раза)
  • спеціалізованої медичної допомоги — 19,4 млрд грн (збільшення у1,7 раза).
Станом на 30.06.2023 найбільші залишки у надавачів екстреної медичної допомоги, зокрема в Донецькій області - 646,3 млн грн, Харківській області - 448,2 млн грн, Кіровоградської області - 369,6 млн грн, Запорізькій — 219 млн грн та Луганській — 193 млн гривень.
Найбільший приріст невикористаних коштів простежується серед закладів, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Так, обсяг залишків таких 148 надавачів збільшився у 3,6 раза та становить 1,9 млрд гривень.
За час війни обсяг залишків коштів на рахунках надавачів медичних послуг збільшився на 10 млрд гривень
Суттєве збільшення залишків також наявне у закладів охорони здоров’я онкологічного профілю. Так, у 28 надавачів з початку 2022 року залишки збільшились майже вдвічі, та їх обсяг становить 2,3 млрд гривень. Водночас 9 закладів мають залишки в розмірі від 118 млн грн до понад 270 млн гривень. Це може свідчити про часткову оплату пацієнтами послуг, за які надавачам медичних послуг у повному обсязі вже сплатила держава.
«Уряд за підтримки міжнародних партнерів здійснює всі можливі заходи для своєчасного здійснення оплат за програмою медичних гарантій. Водночас суттєве накопичення залишків коштів свідчить про необхідність зміни підходів у здійсненні оплат за програмою медичних гарантій, зокрема для надавачів, розташованих на тимчасово окупованих територіях, і вжиття заходів для ефективного використання накопичених коштів, а також посилення контролю за якістю та безоплатністю послуг для пацієнтів. Мінфін вкотре наголошує на необхідності раціонального та максимально ефективного використання всіх ресурсів, що особливо актуально в умовах воєнного стану, коли державні ресурси вкрай обмежені», — прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Медичне страхування 😷

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.