Цифрові платежі переслідують нас усюди. А що ж наразі в них домінує? За словами заступника директора та керівника напряму інтернет-еквайрингу в EasyPay — Ігоря Фомічова, основними трендами розвитку цифрових платежів наразі є зростання популярності QR-платежів та tap-to-phone.

Про це він розповів під час дискусії, яка відбулася в рамках FinRetail 2025

А от на думку CBDO PSP Platon Гели Слюсарчука, основним і головним трендом є регуляція. Він зазначив, що в регуляції є як позитив, так і негатив, але регуляція нашому ринку необхідна.

Окремо Слюсарчук під час дискусії відповів на питання, чи потребує ринок двох гравців — PSP та банку.

«Якби банки були більш гнучкими, то, можливо, не потребував. PSP надають такий розріз, у якому банк не готовий надавати послуги. PSP є більш гнучкими. Утім, наявність цих двох є позитивом для ринку», — сказав він.

Фомічов, своєю чергою, зазначив, що кожен з них виконує певну роль і тут варто розуміти потреби клієнта.

«Якщо тобі потрібен стандарт або ціна в інтернет-еквайрингу, то це до великого банку, а якщо потрібні індивідуальні чи специфічні рішення під потреби, і вони мають бути зроблені зовнішнім ресурсом — то це до PSP», — каже Фомічов.

Щодо потреб клієнта, то як наголосив комерційний директор Portmone Андрій Кіктенко, вони в малому та середньому бізнесі можуть знайти багато рішень для своєї справи, під свої моделі та стратегії. Але, як сказав Кіктенко, варто брати до уваги й баланс між тим, що хоче клієнт, та регуляторними правилами.

А що ж буде з майбутнім української диджиталізації? На це питання фахівці одноголосно відповіли, що за 3−5 років правитимуть у цьому середовищі AI-агенти.

Як зазначили експерти, AI-агенти точно автоматизують рутину та згодом захоплять платіжний ринок, заробляючи гроші власникам компаній. Утім, фахівці не відкидають й фактор людини, адже все одно остаточний вибір буде саме за нею — особливо, якщо йдеться про купівлю коштовного товару.

«Ринок буде консолідуватись з точки зору гравців. Навколо користувача, який бажає самостійно вирішувати. AI-агенти замінять побут не більше 20% людей. Адже емоційність не може бути замінена AI-агентом», — сказав директор з електронної комерції COMFY Олександр Боєв.

