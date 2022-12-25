З’явилися зображення нового пікапа Subaru (Фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З’явилися зображення нового пікапа Subaru (Фото)

Технології&Авто
80
Незалежний художник Теоттлот представив перші рендери найновішого пікапа Subaru Crosstrek Baja. Сам японський виробник не має до цих ескізів жодного відношення.
З’явилися зображення нового пікапа Subaru (Фото)
Автор рендерів взяв на себе завдання віртуально модифікувати та розтягнути Subaru Crosstrek. Насправді вийшов досить цікавий проект, але не без спірних моментів. Так, у багатьох виникли питання до вантажної платформи, яка здається надто плоскою.
Передню частину пікапа прикрашають ґрати радіатора у формі багатогранника з великим візерунком. По центру розташований логотип марки, з боків якого видніється пара променів, що йдуть у сторони.
З’явилися зображення нового пікапа Subaru (Фото)
На даху знайшлося місце для рейлінгів, а задній бампер отримав зручну підніжку для легкого доступу до вантажного відсіку.
В Україні модельний ряд Subaru представлений такими моделями, як Forester, Outback, XV та WRX STI.
Нагадаємо, Subaru Solterra отримала максимальну оцінку в 5 зірок у тесті безпеки Euro NCAP у 2022 році.
За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.