З’явилися зображення нового пікапа Subaru (Фото) — Finance.ua

З’явилися зображення нового пікапа Subaru (Фото) 25.12.2022, 00:00 — Технології&Авто

Незалежний художник Теоттлот представив перші рендери найновішого пікапа Subaru Crosstrek Baja. Сам японський виробник не має до цих ескізів жодного відношення.

Автор рендерів взяв на себе завдання віртуально модифікувати та розтягнути Subaru Crosstrek. Насправді вийшов досить цікавий проект, але не без спірних моментів. Так, у багатьох виникли питання до вантажної платформи, яка здається надто плоскою.

Передню частину пікапа прикрашають ґрати радіатора у формі багатогранника з великим візерунком. По центру розташований логотип марки, з боків якого видніється пара променів, що йдуть у сторони.

На даху знайшлося місце для рейлінгів, а задній бампер отримав зручну підніжку для легкого доступу до вантажного відсіку.

В Україні модельний ряд Subaru представлений такими моделями, як Forester, Outback, XV та WRX STI.

Нагадаємо, Subaru Solterra отримала максимальну оцінку в 5 зірок у тесті безпеки Euro NCAP у 2022 році.

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