З’явилися подробиці про оновлене купе Mercedes CLA (фото) — Finance.ua
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З’явилися подробиці про оновлене купе Mercedes CLA (фото)

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Компанія Mercedes представила оновлену версію своєї моделі CLA. Глобальні продажі новинки стартують влітку 2023 року.
З’явилися подробиці про оновлене купе Mercedes CLA (фото)
Зовні чотиридверне купе змінилося мінімально. Так, змінився малюнок світлодіодних фар, які тепер входять до стандартного оснащення. Оновилися передні ґрати та бампер, а ззаду з’явився новий дифузор. Крім того, для CLA виробник пропонує ексклюзивний синій колір, який недоступний для інших моделей марки.
Рульове колесо тепер уже в стандартній комплектації обшито шкірою Nappa. Крім того, стандартними стали та два дисплеї діагоналлю 10,25 дюйма: перший виконує функцію приладового щитка, а другий відповідає за мультимедіа.
Сама мультимедійна система також оновилася, а також нову прошивку отримали системи допомоги водієві.
Технічні зміни мінімальні і стосуються виключно «м’якого» гібридного приводу, що працює під напругою 48 вольт. Фактично, це просунута система start/stop, яка глушить мотор при коротких зупинках, накопичує енергію гальмування, а при прискоренні додає 13 кінських сил.
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За матеріалами:
mmr.ua
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