З'явилися перші в світі смартфони з "немерехтливими" екранами — Finance.ua

З'явилися перші в світі смартфони з "немерехтливими" екранами Сьогодні 03:52 — Фондовий ринок

З'явилися перші в світі смартфони з "немерехтливими" екранами

Китайська компанія Honor представила нові смартфони Honor 90 і 90 Pro. Дизайн у них традиційно на любителя, зате обидві моделі отримали основну камеру на 200 Мп і екран з рекордним значенням ШІМ — 3840 Гц.

Головна особливість обох смартфонів — немерехтливі OLED-екрани, від яких не болять очі навіть у найчутливіших до ШІМу людей. Інакше кажучи, це найбезпечніші смартфони для очей. У цьому плані Honor 90 перевершив Galaxy S23 Ultra і iPhone 14 Pro.

Характеристики такі:

Базовий Honor 90 оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-екраном з частотою 120 Гц, субфлагманським чіпом Snapdragon 7 Gen 1, 16+512 ГБ пам’яттю в топі і батареєю на 5000 мАг з зарядкою 66 Вт. Камери: основна Samsung HP3 на 200 Мп, ширік 12 Мп, датчик глибини 2 Мп, фронтальна 50 Мп

Honor 90 Pro виглядає цікавіше внаслідок збільшеного до 6.8 дюйма екрана, флагманського процесора Snapdragon 8+ Gen 1 і швидкої зарядки 90 Вт. Краще у нього і камери: 200+12+32 Мп, що включають подвійну фронталку з автофокусом у вигляді овального вирізу.

Відрізнити базову від Pro-версії дуже просто. У молодшої круглі блоки камер, у «прошки» — восьмикутні. Відрізняється і діагональ. Апарати отримали дисплеї з заокругленнями по краях.

УНІАН За матеріалами:

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