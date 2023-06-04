З'явилися перші в світі смартфони з "немерехтливими" екранами — Finance.ua
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З'явилися перші в світі смартфони з "немерехтливими" екранами

Фондовий ринок
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З'явилися перші в світі смартфони з "немерехтливими" екранами
З'явилися перші в світі смартфони з "немерехтливими" екранами
Китайська компанія Honor представила нові смартфони Honor 90 і 90 Pro. Дизайн у них традиційно на любителя, зате обидві моделі отримали основну камеру на 200 Мп і екран з рекордним значенням ШІМ — 3840 Гц.
Головна особливість обох смартфонів — немерехтливі OLED-екрани, від яких не болять очі навіть у найчутливіших до ШІМу людей. Інакше кажучи, це найбезпечніші смартфони для очей. У цьому плані Honor 90 перевершив Galaxy S23 Ultra і iPhone 14 Pro.
Характеристики такі:
  • Базовий Honor 90 оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-екраном з частотою 120 Гц, субфлагманським чіпом Snapdragon 7 Gen 1, 16+512 ГБ пам’яттю в топі і батареєю на 5000 мАг з зарядкою 66 Вт. Камери: основна Samsung HP3 на 200 Мп, ширік 12 Мп, датчик глибини 2 Мп, фронтальна 50 Мп
  • Honor 90 Pro виглядає цікавіше внаслідок збільшеного до 6.8 дюйма екрана, флагманського процесора Snapdragon 8+ Gen 1 і швидкої зарядки 90 Вт. Краще у нього і камери: 200+12+32 Мп, що включають подвійну фронталку з автофокусом у вигляді овального вирізу.
Відрізнити базову від Pro-версії дуже просто. У молодшої круглі блоки камер, у «прошки» — восьмикутні. Відрізняється і діагональ. Апарати отримали дисплеї з заокругленнями по краях.
За матеріалами:
УНІАН
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