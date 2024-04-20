З’явилися офіційні фото кросовера BMW X3 (фото) — Finance.ua

З’явилися офіційні фото кросовера BMW X3 (фото) 20.04.2024, 01:02 — Технології&Авто

З’явилися офіційні фото кросовера BMW X3 (фото), Фото: BMW

За кілька тижнів планується презентація нового BMW X3, однак у мережі вже з’явилися перші офіційні фото флагманської версії четвертого покоління.

Подробиці моделі розкрили на сайті німецького автовиробника.

Фото: BMW

Новий BMW X3 2025 показали в камуфляжі, проте видно, що дизайн кросовера зміниться й буде витриманий в стилістиці молодшого брата X1.

Крім того, заявлено, що кросовер трохи підросте у розмірах.

Фото: BMW

У салоні кросовера покращені матеріали оздоблення. Як і у інших нових моделях BMW, на передній панелі встановлено вигнутий двосекційний дисплей.

Кросовер стане просторішим, а об'єм його багажника зросте до 570−1700 л.

Нова мультимедійна система створена на платформі Android, проте залишиться і класичний контролер iDrive. Також авто отримає покращену систему напівавтономного руху.

Фото: BMW

Кросовер BMW X3 пропонуватимуть у бензинових, дизельних та гібридних модифікаціях, а от електричного iX3 більше не буде — його замінить окрема модель.

У лінійці з’явиться заряджена версія M 50 з 3,0-літровою бензиновою турбошісткою на 400 сил.

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