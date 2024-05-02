ТОП-15 найпопулярніших автомобільних брендів України — Finance.ua

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ТОП-15 найпопулярніших автомобільних брендів України

Технології&Авто
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ТОП-15 найпопулярніших автомобільних брендів України
ТОП-15 найпопулярніших автомобільних брендів України
Після спалаху продажів нових авто на початку весни у квітні попит в Україні трохи вгамувався: за даними Головного Сервісного центра МВС України, минулого місяця на дороги виїхали 5587 нових легковиків — на сім сотень менше, ніж було у рекордному березні (6283 шт).
Про це пише auto.ria.
Цікаво, що принаймі повторити попереднє досягнення не зміг жоден сегмент у розрізі пального, яке споживають силові агрегати. Найдошкульнішими стали втрати дизельної братії, яка недорахувалася понад чотири сотні новачків (-22,6%). Вочевидь, через бомбардування ворогом енергетичної інфраструктури істотно (на 200 машин або 22,4%) скоротилися й продажі електромобілів — і таке відбувається вже другий місяць поспіль.

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Виключенням у квітні стали лише гібриди: за підсумками місяця попит на них не надто істотно, але збільшився (+4,9% до результату березня). Тим часом найбільша кількість нових авто, які виїхали з автосалонів українських дилерів протягом квітня, була обладнана бензиновими двигунами: зараз їхня частка на ринку нової техніки сягає недосяжних для решти 46 відсотків.

Вподобання українських покупців за типом живлення

за підсумками продажів нових авто у квітні (проти березня)
  • Бензинові: 2560 нових авто (-112)
  • Дизельні: 1395 нових авто (-407)
  • Гібридні: 923 нових авто (+43)
  • Електричні: 693 нових авто (-200)
  • Двохпаливні (з ГБО): 16 нових авто (-20)

15 найпопулярніших брендів України

за підсумками продажів нових авто у квітні (проти березня)
  1. Toyota: 822 нових авто (-183);
  2. Renault: 530 нових авто (-368);
  3. Volkswagen: 486 нових авто (+15);
  4. BMW: 392 нових авто (+29);
  5. Skoda: 312 нових авто (-71);
  6. Mazda: 267 нових авто (+63);
  7. Kia: 250 нових авто (+17);
  8. Nissan: 249 нових авто (+23);
  9. Hyundai: 228 нових авто (-80);
    Suzuki: 228 нових авто (+44);
  10. Lexus: 195 нових авто (+13);
  11. Citroen: 162 нових авто (-13);
  12. Mercedes-Benz: 157 нових авто (-20);
  13. Honda: 138 нових авто (-19);
  14. Peugeot: 105 нових авто (-47);
  15. BYD: 103 нових авто (-63).
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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