ТОП-15 найпопулярніших автомобільних брендів України — Finance.ua

ТОП-15 найпопулярніших автомобільних брендів України
Після спалаху продажів нових авто на початку весни у квітні попит в Україні трохи вгамувався: за даними Головного Сервісного центра МВС України, минулого місяця на дороги виїхали 5587 нових легковиків — на сім сотень менше, ніж було у рекордному березні (6283 шт).
Про це пише auto.ria.
Цікаво, що принаймі повторити попереднє досягнення не зміг жоден сегмент у розрізі пального, яке споживають силові агрегати. Найдошкульнішими стали втрати дизельної братії, яка недорахувалася понад чотири сотні новачків (-22,6%). Вочевидь, через бомбардування ворогом енергетичної інфраструктури істотно (на 200 машин або 22,4%) скоротилися й продажі електромобілів — і таке відбувається вже другий місяць поспіль.
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Виключенням у квітні стали лише гібриди: за підсумками місяця попит на них не надто істотно, але збільшився (+4,9% до результату березня). Тим часом найбільша кількість нових авто, які виїхали з автосалонів українських дилерів протягом квітня, була обладнана бензиновими двигунами: зараз їхня частка на ринку нової техніки сягає недосяжних для решти 46 відсотків.
Вподобання українських покупців за типом живлення
за підсумками продажів нових авто у квітні (проти березня)
- Бензинові: 2560 нових авто (-112)
- Дизельні: 1395 нових авто (-407)
- Гібридні: 923 нових авто (+43)
- Електричні: 693 нових авто (-200)
- Двохпаливні (з ГБО): 16 нових авто (-20)
15 найпопулярніших брендів України
за підсумками продажів нових авто у квітні (проти березня)
- Toyota: 822 нових авто (-183);
- Renault: 530 нових авто (-368);
- Volkswagen: 486 нових авто (+15);
- BMW: 392 нових авто (+29);
- Skoda: 312 нових авто (-71);
- Mazda: 267 нових авто (+63);
- Kia: 250 нових авто (+17);
- Nissan: 249 нових авто (+23);
- Hyundai: 228 нових авто (-80);
Suzuki: 228 нових авто (+44);
- Lexus: 195 нових авто (+13);
- Citroen: 162 нових авто (-13);
- Mercedes-Benz: 157 нових авто (-20);
- Honda: 138 нових авто (-19);
- Peugeot: 105 нових авто (-47);
- BYD: 103 нових авто (-63).
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