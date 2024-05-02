ТОП-15 найпопулярніших автомобільних брендів України — Finance.ua

ТОП-15 найпопулярніших автомобільних брендів України Сьогодні 19:05 — Технології&Авто

ТОП-15 найпопулярніших автомобільних брендів України

Після спалаху продажів нових авто на початку весни у квітні попит в Україні трохи вгамувався: за даними Головного Сервісного центра МВС України, минулого місяця на дороги виїхали 5587 нових легковиків — на сім сотень менше, ніж було у рекордному березні (6283 шт).

Про це пише auto.ria.

Цікаво, що принаймі повторити попереднє досягнення не зміг жоден сегмент у розрізі пального, яке споживають силові агрегати. Найдошкульнішими стали втрати дизельної братії, яка недорахувалася понад чотири сотні новачків (-22,6%). Вочевидь, через бомбардування ворогом енергетичної інфраструктури істотно (на 200 машин або 22,4%) скоротилися й продажі електромобілів — і таке відбувається вже другий місяць поспіль.

Виключенням у квітні стали лише гібриди: за підсумками місяця попит на них не надто істотно, але збільшився (+4,9% до результату березня). Тим часом найбільша кількість нових авто, які виїхали з автосалонів українських дилерів протягом квітня, була обладнана бензиновими двигунами: зараз їхня частка на ринку нової техніки сягає недосяжних для решти 46 відсотків.

Вподобання українських покупців за типом живлення

за підсумками продажів нових авто у квітні (проти березня)

Бензинові: 2560 нових авто (-112)

Дизельні: 1395 нових авто (-407)

Гібридні: 923 нових авто (+43)

Електричні: 693 нових авто (-200)

Двохпаливні (з ГБО): 16 нових авто (-20)

15 найпопулярніших брендів України

за підсумками продажів нових авто у квітні (проти березня)

Toyota: 822 нових авто (-183); Renault: 530 нових авто (-368); Volkswagen: 486 нових авто (+15); BMW: 392 нових авто (+29); Skoda: 312 нових авто (-71); Mazda: 267 нових авто (+63); Kia: 250 нових авто (+17); Nissan: 249 нових авто (+23); Hyundai: 228 нових авто (-80);

Suzuki: 228 нових авто (+44); Lexus: 195 нових авто (+13); Citroen: 162 нових авто (-13); Mercedes-Benz: 157 нових авто (-20); Honda: 138 нових авто (-19); Peugeot: 105 нових авто (-47); BYD: 103 нових авто (-63).

Де б ви не знаходилися, не забувайте дбати про свою безпеку під час подорожей на авто. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.