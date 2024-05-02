Tesla Cybertruck отримує позашляховий режим після оновлення ПЗ — Finance.ua

Tesla Cybertruck отримує позашляховий режим після оновлення ПЗ Сьогодні 03:46 — Технології&Авто

Tesla Cybertruck отримує позашляховий режим після оновлення ПЗ

Власники Cybertruck отримують доступ до розширених функцій 4×4, які перетворюють цей електроавтомобіль на найбільш потужну та універсальну модель у своєму класі.

Про це повідомляє The Verge.

Tesla Cybertruck на платформі X поділилася зображенням екрана Off-Road Mode з різними налаштуваннями, опціями для блокування диференціалів, можливістю вимкнути заднє рульове керування тощо. Режим Off-Road має два основних параметри: режим Overland для рівномірної керованості та кращого зчеплення на каменях, гравію, снігу та піску, а також режим Baja, який покращує баланс і «керується вільніше».

Власники Cybertruck можуть отримати швидкий доступ до режиму Wade Mode, який піднімає вантажівку, щоб впоратися з глибоководними ситуаціями. Хоча генеральний директор Ілон Маск багато років говорив, що Model S і Cybertruck можуть діяти як човен протягом короткого часу.

Tesla також запустила режим CyberTent, який вирівнює вантажівку на горизонті, запускає кондиціонер, тримає кришку багажника відкритою та забезпечує живлення розеток. Функція розроблена для роботи у поєднанні з функціональним доповненням до намету Basecamp від Tesla. Tesla продавала набір за $3000 власникам Cybertruck.

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