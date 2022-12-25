З’явились перші зображення нової Toyota Camry — Finance.ua

З’явились перші зображення нової Toyota Camry Сьогодні 23:33 — Технології&Авто

Автомобільне видання CarsCoops опублікувало перші інсайдерські подробиці про Toyota Camry дев’ятого покоління, а дизайнер Джош Бернс створив на замовлення CarsCoops перші рендери автомобіля, який повинен вийти в найближчі роки.

Toyota Camry лідирує в галузі протягом майже 20 років, вважаючись пасажирським седаном, що найбільше продається в Північній Америці і ряді інших країнах. Нинішнє покоління було представлене у 2017 році.

Нова Camry проходить під кодовою назвою XV80. Автомобіль повинен отримати тонкі світлодіодні фари у формі бумеранга, контрастну трапецієподібну решітку радіатора, а також новий вигнутий капот. Автомобілю приписують великі колеса, але розмір не уточняється.

За даними CarsCoops, Toyota Camry дев’ятого покоління буде побудована на доопрацьованій версії модульної платформи TNGA-K, яка вже лежить в основі нинішньої Camry та багатьох інших актуальних моделей Toyota, зокрема Toyota Crown, RAV4, Highlander та Lexus ES.

Також CarsCoop пише, що автомобіль отримає великий інформаційно-розважальний дисплей з покращеною графікою та новітню операційну систему Toyota. Підтримуватимуться Apple CarPlay та Android Auto, голосове управління, навігація та бездротові оновлення програмного забезпечення. Також згадуються цифрова панель приладів і дистанційний ключ доступу в смартфоні.

Гібридна силова установка буде побудована на базі 2,5-літрового двигуна, а її потужність складе більше 335 к.с. Крім того, 3,5-літровий атмосферний двигун в інших версіях замінять на 2,4-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 265 к.с.

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