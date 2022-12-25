З’явились перші зображення нової Toyota Camry — Finance.ua

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З’явились перші зображення нової Toyota Camry

Технології&Авто
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Автомобільне видання CarsCoops опублікувало перші інсайдерські подробиці про Toyota Camry дев’ятого покоління, а дизайнер Джош Бернс створив на замовлення CarsCoops перші рендери автомобіля, який повинен вийти в найближчі роки.
Toyota Camry лідирує в галузі протягом майже 20 років, вважаючись пасажирським седаном, що найбільше продається в Північній Америці і ряді інших країнах. Нинішнє покоління було представлене у 2017 році.
Нова Camry проходить під кодовою назвою XV80. Автомобіль повинен отримати тонкі світлодіодні фари у формі бумеранга, контрастну трапецієподібну решітку радіатора, а також новий вигнутий капот. Автомобілю приписують великі колеса, але розмір не уточняється.
За даними CarsCoops, Toyota Camry дев’ятого покоління буде побудована на доопрацьованій версії модульної платформи TNGA-K, яка вже лежить в основі нинішньої Camry та багатьох інших актуальних моделей Toyota, зокрема Toyota Crown, RAV4, Highlander та Lexus ES.
З’явились перші зображення нової Toyota Camry
Також CarsCoop пише, що автомобіль отримає великий інформаційно-розважальний дисплей з покращеною графікою та новітню операційну систему Toyota. Підтримуватимуться Apple CarPlay та Android Auto, голосове управління, навігація та бездротові оновлення програмного забезпечення. Також згадуються цифрова панель приладів і дистанційний ключ доступу в смартфоні.
Гібридна силова установка буде побудована на базі 2,5-літрового двигуна, а її потужність складе більше 335 к.с. Крім того, 3,5-літровий атмосферний двигун в інших версіях замінять на 2,4-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 265 к.с.
За матеріалами:
Телеканал 24
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