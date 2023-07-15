З яких карток вигідніше платити за комуналку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З яких карток вигідніше платити за комуналку

Фінтех і Картки
42
З яких карток вигідніше платити за комуналку
З яких карток вигідніше платити за комуналку
Часи, коли доводилося вистоювати багатогодинні черги до банківського віконця, минають. Сьогодні всі операції можна здійснити, не виходячи з дому, а найчастіше — через мобільний застосунок на телефоні.
Добре, коли комунальні послуги можна сплатити у два дотики, та ще й без комісії. Якщо ж при оплаті комунальних послуг додатково нараховується кешбек, то щомісячна рутинна процедура перетворюється на приємне та захоплююче заняття.
Finance.ua проаналізував варіанти для оплати комунальних послуг та вибрав п’ять, на нашу думку, найкращих карток. З їхньою допомогою можна не тільки швидко все зробити, але в деяких випадках ще й трохи заощадити за рахунок кешбеку, що нараховується.

Кредитна картка «Very Card» Таскомбанку

Кредитна картка «Very Card» Таскомбанку відносно недавно на ринку, але вже встигла сподобатися істинним поціновувачам вишуканих банківських продуктів. Картка увібрала в собі переваги інших продуктів Таскомбанку.

Кредитна картка sportbank

Ще одним банком, який нараховує кешбек за оплату комунальних платежів, є sportbank — мобільний банк, що працює на ліцензії Таскомбанку. При оплаті кредитними коштами банк нараховує 1% кешбеку, при сплаті власними грошима — лише 0,7%.

Кредитна картка «Універсальна» ПриватБанку

Кредитна картка «Універсальна» від Приватбанку — срібна призерка престижної нагороди FinAwards 2023 у номінації «Найкращий мобільний банк». Її можна оформити в будь-якому відділенні банку або відкрити самостійно в «Приват24».

Кредитна картка monobank

Кредитна картка monobank — переможець FinAwards 2023 у номінації «Найкращий мобільний банк», переможець FinAwards 2022 у номінації «Народний банк» та срібний призер FinAwards 2023 у номінації «Найкраща кредитна карта».

Кредитна картка «ВсеМожу Online» ПУМБ

Кредитного ліміту (до 200 тис. гривень) вистачить, щоб сплатити за комунальні послуги не лише за 2−3 квартири, а й за великий заміський будинок. А з пільговим періодом 62 дні можна не хвилюватися, де швидко взяти кошти для погашення заборгованості.
Читайте більше в нашій статті:

Оплата комуналки: з яких карток платити вигідніше

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.