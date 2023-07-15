З яких карток вигідніше платити за комуналку — Finance.ua

З яких карток вигідніше платити за комуналку Сьогодні 12:16 — Фінтех і Картки

З яких карток вигідніше платити за комуналку

Часи, коли доводилося вистоювати багатогодинні черги до банківського віконця, минають. Сьогодні всі операції можна здійснити, не виходячи з дому, а найчастіше — через мобільний застосунок на телефоні.

Добре, коли комунальні послуги можна сплатити у два дотики, та ще й без комісії. Якщо ж при оплаті комунальних послуг додатково нараховується кешбек, то щомісячна рутинна процедура перетворюється на приємне та захоплююче заняття.

Finance.ua проаналізував варіанти для оплати комунальних послуг та вибрав п’ять, на нашу думку, найкращих карток. З їхньою допомогою можна не тільки швидко все зробити, але в деяких випадках ще й трохи заощадити за рахунок кешбеку, що нараховується.

Кредитна картка «Very Card» Таскомбанку

Кредитна картка «Very Card» Таскомбанку відносно недавно на ринку, але вже встигла сподобатися істинним поціновувачам вишуканих банківських продуктів. Картка увібрала в собі переваги інших продуктів Таскомбанку.

Кредитна картка sportbank

Ще одним банком, який нараховує кешбек за оплату комунальних платежів, є sportbank — мобільний банк, що працює на ліцензії Таскомбанку. При оплаті кредитними коштами банк нараховує 1% кешбеку, при сплаті власними грошима — лише 0,7%.

Кредитна картка «Універсальна» ПриватБанку

Кредитна картка «Універсальна» від Приватбанку — срібна призерка престижної нагороди FinAwards 2023 у номінації «Найкращий мобільний банк». Її можна оформити в будь-якому відділенні банку або відкрити самостійно в «Приват24».

Кредитна картка monobank

Кредитна картка monobank — переможець FinAwards 2023 у номінації «Найкращий мобільний банк», переможець FinAwards 2022 у номінації «Народний банк» та срібний призер FinAwards 2023 у номінації «Найкраща кредитна карта».

Кредитна картка «ВсеМожу Online» ПУМБ

Кредитного ліміту (до 200 тис. гривень) вистачить, щоб сплатити за комунальні послуги не лише за 2−3 квартири, а й за великий заміський будинок. А з пільговим періодом 62 дні можна не хвилюватися, де швидко взяти кошти для погашення заборгованості.

Читайте більше в нашій статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.