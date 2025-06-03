З України до Польщі запустять новий маршрут — Finance.ua

З України до Польщі запустять новий маршрут 03.06.2025, 01:39 — Світ

З України до Польщі запустять новий маршрут

Вже з червня цього року між Україною та Польщею з’явиться новий залізничний маршрут. Польський оператор SKPL Cargo оголосив про готовність запустити регулярне залізничне сполучення між Сяноком та українським Хировом, що на Львівщині.

Про це повідомили у Департаменті дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації.

Графік та зупинки

Згідно з планом, щодня курсуватимуть дві пари поїздів:

один із них вирушатиме із Заґужа через Сянок до Хирова,

інший — із Сянока в напрямку Заґужа, а потім до Хирова.

Поїзди робитимуть зупинки в Сяноку, Угерцях, Устриках Дольних та Кросценку, що дозволить зручно подорожувати як мешканцям прикордонних міст, так і туристам.

Протяжність маршруту складе близько 70 км, а час у дорозі — орієнтовно 3 години 50 хвилин. Це значно спрощує логістику для українців, які їдуть до Польщі, та поляків, які хочуть відвідати українське прикордоння.

Як розповіла міська голова Хирова Мирослава Королюк, разом із керівником управління транспорту Львівської ОВА Степаном Рудницьким вони взяли участь у тестовому запуску поїзда, який відбувся 8 квітня. За словами посадовців, усі сторони підтвердили технічну готовність інфраструктури, хоча точна дата початку регулярного сполучення ще не визначена.

У довгостроковій перспективі SKPL Cargo планує продовжити маршрут через Хиров до Перемишля, що зробило б сполучення ще зручнішим. Однак для цього потрібно вирішити питання відкриття пункту пропуску в Мальховіце, що поки що залишається недоступним.

inpoland За матеріалами:

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