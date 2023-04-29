З травня для водіїв в Україні скасовується одне з обмежень — Finance.ua

З травня для водіїв в Україні скасовується одне з обмежень Сьогодні 22:07 — Технології&Авто

З травня для водіїв в Україні скасовується одне з обмежень

З 1 травня 2023 року для водіїв буде знято одне із зимових обмежень. Йдеться про вимогу вмикати денні ходові вогні та інші освітлювальні прилади. Як пояснює пункт 9.8 Правил дорожнього руху, у період з 1 травня по 1 жовтня вона скасовується.

На зимовий період документ вимагає, щоби під час пересування поза межами населених пунктів на автомобілях горіли вогні навіть удень. Це правило поширюється на всі види транспортних засобів, в тому числі двоколісні.

Також у холодну пору року від водіїв вимагають вмикати дальні або протитуманні фари, якщо вони не сліпитимуть зустрічних учасників руху. Вимогу ввели відповідно до типових погодних умов та через скорочення світлового дня. Щойно встановлюється ясна погода і день робиться достатньо тривалим, його скасовують.

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