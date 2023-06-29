З трьох областей України евакуювалося понад 139 тис. людей — Finance.ua

З трьох областей України евакуювалося понад 139 тис. людей Сьогодні 21:38 — Казна та Політика

Евакуація з небезпечних регіонів України продовжується. Як повідомили в Мінреінтеграції, лише з трьох небезпечних областей України в інші регіони перемістилося понад 139 тис. осіб.

Зокрема, за 11 місяців евакуації з Донеччини перемістилося понад 83 тис. людей (з низ 9,7 тис. дітей і 3,5 тис. маломобільних осіб).

Евакуація з Харківщини триває 10 місяців, і за цей час нею скористалися 25 тисяч людей.

З Херсонщини за 8 місяців евакуювалися понад 31 тис. осіб.

Нагадаємо, що евакуація з небезпечних регіонів є абсолютно безкоштовною. Для евакуації потрібно звернутися до органів місцевої влади:

Херсонська ОВА: 0 800 330 951, 091 481 78 45;

евакуація з Донеччини на Житомирщину: 098 890 33 18 або 066 285 62 90, для евакуації тяжко хворих і осіб з інвалідністю просимо телефонувати за номерами: 099 710 48 72, 099 311 53 36, 099 311 53 14, 096 108 60 48, 096 108 52 24;

для евакуації з небезпечних регіонів Харківщини потрібно зателефонувати на номер єдиного кол-центру: 093 17 76 458.

Окрім цього, жителі будь-яких областей можуть звертатися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції:

1548;

096 078 84 33 (для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber).

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