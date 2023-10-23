З Прикарпаття хочуть запустити залізничний маршрут до Румунії — Finance.ua

З Прикарпаття хочуть запустити залізничний маршрут до Румунії
У Коломиї на Івано-Франківщині працюють над запуском залізничного маршруту до Румунії.
Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.
Станіславський повідомив про підписання відповідного меморандуму з мером румунського міста Сигіт-Мармацієй Васіле Молдаваном.
«Цим документом наші два міста погодились працювати над створенням залізничного маршруту Коломия — Сигіт-Мармацієй. Це дозволить зʼєднати залізницею Коломию зі ще однією країною Євросоюзу», — зазначив посадовець, нагадавши, що нещодавно запрацював залізничний маршрут Коломия — Варшава.
Планують, що маршрут Коломия — Сигіт-Мармацієй буде створений на основі чинних 753/754 та 755−756 Рахів-Валя-Вишеулуй.
«Це дозволяє сподіватись, що ініціатива буде реалізована в найближчому майбутньому, адже справа абсолютно реальна», — додав Станіславський.
Він зазначив, що на найближчій сесії міської ради запропонує депутатам звернутись до уряду та «Укрзалізниці» з проханням підтримати ініціативу, а румунські партнери також звернуться до свого національного перевізника.
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