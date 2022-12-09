З порту на Сардинії зникла підсанкційна яхта російського олігарха, — The Guardian — Finance.ua

З порту на Сардинії зникла підсанкційна яхта російського олігарха, — The Guardian
Розкішна 22-метрова яхта, що належить російському олігарху Дмитру Мазепіну, загадковим чином зникла з порту на Сардинії.
Про це повідомляє The Guardian.
Судно вартістю від 700 тисяч до 1 млн євро було пришвартовано в порту Ольбії та заарештовано у березні, коли Дмитра Мазепіна було включено до європейського санкційного списку через російське вторгнення в Україну.
Яхта залишалася у порту до червня, проте зникла за кілька годин до того, як було офіційно підтверджено, що вона належить олігарху.
«Мазепін знав, що він був у списку, але зумів максимально використати час, протягом якого ми працювали, щоб встановити, що човен належить йому, оскільки нам потрібно було розслідувати ланцюжок володіння», — розповіло джерело у відділі фінансової поліції Сардинії.
Він додав, що правоохоронці перебували у процесі підтвердження права власності судна, коли воно зникло.
Як з’ясувала поліція, Мазепін найняв іноземну компанію, яка, у свою чергу, зайнялася перевезенням яхти з Італії. За даними розслідування, після зникнення яхта зробила зупинку в маленькому порту Бісерта в Тунісі, але її місцезнаходження невідоме.
У поліції також зазначили, що через незаконне виведення яхти Мазепін і компанія, яка брала участь у перевезенні судна, будуть оштрафовані на суму до 500 000 євро.
Нагадаємо, днями повідомлялося, що британська поліція заарештувала російського бізнесмена в його лондонському будинку. У рамках операції затримано ще двох людей, їхні імена не називають. Їх підозрюють у відмиванні грошей.
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